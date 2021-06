Se da una parte è vero che d’estate dovremmo pensare solo a rilassarci e a stare bene, dall’altra rischiamo di perdere il controllo delle nostre spese. In particolare, se abbiamo una famiglia, anche numerosa, e andiamo al mare, possiamo cadere in tantissime trappole. Forse lo vorremmo anche, certo in spiaggia non abbiamo troppi pensieri.

Tuttavia, se possiamo risparmiare anche in spiaggia, perché non farlo? Noi di ProiezionidiBorsa crediamo fortemente che possiamo vivere un’estate 2021 bellissima anche risparmiando. Qui c’è un importante suggerimento su come farlo. Oggi, però, parliamo specialmente di mare e spiaggia. Come? Ecco, risparmiare in spiaggia e al mare si può grazie a questa soluzione geniale e innovativa.

Picnic

La vera tentazione della spiaggia sono quei chioschi con quelle bevande freschissime. A volte, sembra proprio che ci chiamino tanto ne avremmo voglia. Sono le undici di mattina o le tre del pomeriggio, fa caldissimo e non vorremmo altro che stappare quella birra freschissima. O quell’acqua, spesso gasata, che riesce a dissetarci così bene.

Tuttavia, una volta che ci avviciniamo al bar, scopriamo dei prezzi folli che ci tolgono ogni voglia. Ecco, possiamo evitare questa spiacevole sensazione.

Nella borsa frigo che ci portiamo per avere sempre con noi qualcosa da sgranocchiare, possiamo sempre inserirci delle bevande. Meglio se non alcoliche, come del thè alla menta o delle spremute di arancia.

Non dimentichiamoci di un ultimo fattore che è estremamente importante. In spiaggia non rischiamo di spendere solo per comprarci la birra, l’acqua o degli alimenti.

In spiaggia risparmiamo anche se evitiamo di comprare i giochi per i nostri piccoli bambini. Come? Ebbene, a tutti sarà già capitato di vedere dei negozi proprio davanti alle spiagge che vendono palette, secchielli e palle.

Ebbene, in quei posti quei giochi costano moltissimo, e sarebbe proprio poco furbo comprarli li. Pensiamoci prima e compriamoli nelle nostre città, così da evitare quest’ultima inutile spesa.