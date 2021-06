Chi ha la necessità di separare o dividere alcuni ambienti di casa senza dover necessariamente spendere molti soldi, può ricorrere a delle soluzioni interessanti. Ci sono tanti modi per separare visivamente gli ambienti, senza dover alzare muri o strutture verticali pesanti.

In questo articolo spieghiamo come dividere gli ambienti di casa rendendoli spettacolari e luminosi con le piante.

Questa è una soluzione perfetta per separare gli ambienti in modo funzionale e utile. E per portare un po’ di verde e di natura all’interno delle mura domestiche. Il vantaggio per chi intende adottare questa soluzione, non è solo visivo ma anche salutare. Le piante purificano, puliscono e migliorano l’aria di casa dagli agenti inquinanti. Sono anche in grado di arredare e di creare delle zone di relax e di privacy.

Ecco come dividere gli ambienti di casa rendendoli spettacolari e luminosi con le piante

Una delle soluzioni da adottare per separare e dividere nettamente una zona della casa, è quella di ricorrere ad un pannello green oppure ad un giardino verticale. In commercio sono disponibili tante soluzioni che non hanno bisogno di cura o manutenzione. Ci sono pannelli in piante artificiali, piante stabilizzate o in muschio islandese, che non fanno filtrare la luce e sono fonoassorbenti. Se si vuole realizzare un piccolo studio o un angolo relax e non si può innalzare una parete per la mancanza di spazio, le piante fanno al caso nostro.

Utilizzare un mobile con sopra delle piante che fanno da parete divisoria rendendo l’ambiente elegante è un’ottima soluzione. Se si ha la necessità non solo di dividere lo spazio, ma di creare una barriera acustica, si consiglia di sistemare sul pavimento delle fioriere progettate con pannelli fonoassorbenti e contengano piante grandi, capaci di assorbire i rumori di una stanza. Sono la soluzione ideale per un ambiente silenzioso e intimo.