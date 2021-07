Pochi conoscono questi semplici trucchi per applicare bene il mascara

Il mascara è uno dei cosmetici più amati in assoluto, perché mette in primo piano lo sguardo e lo rende affascinante. Molte donne non possono farne a meno anche quando stanno in casa, come il lipstick.

Se ne trovano vari tipi in commercio, che offrono prestazioni diverse. Ce ne sono di allunganti, incurvanti e volumizzanti. Alcuni marchi offrono varie tonalità di colore. Vediamo oggi come usarlo in modo strategico non solo a seconda del colore dei capelli, ma anche a seconda dell’età. Pochi conoscono questi semplici trucci per applicare bene il mascara.

Colori e tipologie per tutte le età

Le giovanissime hanno spesso occhi molto sensibili, dunque dovrebbero cominciare dai mascara “fragrance free” o “allergy tested” per sperimentare le prime applicazioni senza irritarli. Si potrà passare poi ai mascara “blackest black”, molto amati per la loro intensità ma dai componenti spesso molto chimici.

A proposito di colori, sono molto belli quelli verdi scuro, viola o blu scuro, per virare gli occhi marroni verso tonalità fredde. Il mascara marrone è più chic sulle bionde naturali, il prugna è perfetto sulle donne con i capelli rossi. Il grigio e il marrone valorizzano ciglia e sopracciglia delle donne mature. I colori neon sono perfetti per le giovanissime.

Waterproof e water resistant

I primer si usano prima del mascara. Sono prodotti introdotti da qualche anno, per fortificare le ciglia e prolungare la tenuta del mascara.

Per fissare le sopracciglia, usiamo un mascara trasparente. I mascara waterproof sono ottimi per andare in piscina o al mare nei mesi più caldi. Tendono a seccare le ciglia, dunque vanno usati con moderazione.

Le versioni water resistant sono simili a quelle waterproof. Ma attenzione a non fare confusione: i water resistant sono a lunga tenuta, non facili da rimuovere, ma è meglio non farci il bagno. Per rimuovere i mascara, inclusi quelli waterproof, utilizziamo struccanti specifici e di qualità che non richiedono di strofinare troppo. Tra i migliori low cost, l’olio neutro per neonati.

Pochi conoscono questi semplici trucchi per applicare bene il mascara

Gli scovolini per mascara si presentano con forme e funzioni diverse. I mascara con lo scovolino tradizionale sono di solito volumizzanti. Quelli incurvanti hanno uno scovolino a setole corte e rade.

Gli scovolini allunganti si usano anche sulle ciglia più esterne dell’occhio. I maxi si usano sulle ciglia di media lunghezza e sulle ciglia finte. I mascara allunganti hanno lo scovolino simile a un pettine.

Per le ciglia inferiori dobbiamo procurarci uno scovolino piccolissimo, specializzato per le ciglia più corte. Che ci permetterà di evitare pasticci e perdere tempo.