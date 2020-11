La pandemia e l’uso continuo delle mascherine hanno portato maggior attenzione al trucco degli occhi, sempre in vista, rispetto a quello delle labbra. Ma non è tempo di dimenticare la nostra bocca. Ricordiamoci che, durante la Seconda Guerra Mondiale, il grande premier inglese Winston Churchill fece inviare sigarette e rossetti al fronte, per tenere alto il morale delle truppe. E che il rossetto fu l’unico cosmetico mai razionato.

Un rossetto esclusivo per Queen Elizabeth II

Certo, oggi l’unica guerra che dobbiamo temere è quella, terribile, dei virus. Di occasioni per sfoggiare le labbra vestite ce sono meno attualmente, per tutte le donne. Anche per quelle speciali come la Regina Elisabetta II. Ma lei lo mette lo stesso, tutti i giorni, a casa. Anzi, spesso indossa proprio quel rossetto creato apposta per lei, il famoso Balmoral Blue che ricorda il nome della sua dimora preferita. Anche per lei la casa è diventata il luogo più importante per la sopravvivenza. Quello dove si devono attuare le maggiori strategie di difesa, come una trincea al fronte. Ecco perché tutte le donne devono indossare il rossetto quando stanno in casa. Scopriamolo con gli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

I colori sono come i petali dei fiori

La missione del make-up femminile è quella di parlare all’uomo, utilizzando il canale della comunicazione non verbale. Dunque, l’andamento positivo o meno di una giornata passa anche attraverso la presenza o meno di rossetto sulle nostre labbra. E sarà decisivo per l’umore anche il colore del lipstick che decideremo di indossare. Se il consumo dei rossetti non è più in grado di influenzare un paniere di consumi (il famoso Lipstick Index), può sempre influenzare le relazioni con i nostri coinquilini: dai famigliari, ai parenti agli amici con i quali condividiamo uno spazio abitativo. Da igienizzare, difendere, sorvegliare, valorizzare. Il rossetto può aiutarci nella veicolazione di messaggi importanti e positivi, perché lo sguardo si poserà lì.

Ecco perché tutte le donne devono indossare il rossetto quando stanno in casa

Non tutti sanno che i colori dei rossetti racchiudono un messaggio, un po’ come quelli dei fiori quando li dobbiamo regalare. Partendo dai più dark, il prugna significa forza d’animo e carriera, il fucsia è segnale di ottima carriera ma vita amorosa sottozero. Il rossetto pesca è segno di serenità e calma, quello trasparente va bene per gli amori platonici. Gli uomini sono molto attratti anche dai lipstick color carne e color caramello, eleganti e raffinati. Ma ovviamente il rosso brillante è il segno della sensualità e dell’autostima. Dunque, non dimentichiamo di indossarlo in casa, di tanto in tanto, per trasmettere il segnale della nostra positività e tenacia.