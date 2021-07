Con l’arrivo del caldo iniziamo a legare i nostri capelli per molte ore della giornata. Questo ci permette di sudare di meno ma rovina i nostri capelli.

Quando sciogliamo i capelli alla sera li troviamo deboli e rovinati. Se sappiamo come fare “per avere capelli forti e lucenti grazie a questo geniale trucchetto della nonna” non sappiamo però come evitare che si spezzino.

Come fare per sopravvivere al caldo senza rovinare i nostri capelli?

Scopriremo un trucchetto tanto semplice quanto efficace. Leggiamolo insieme.

Questo è il trucco migliore per avere capelli forti e mai spezzati d’estate

Durante i mesi estivi soffriamo il caldo e cerchiamo di darci sollievo raccogliendo i capelli.

Questa mossa istintiva ci dà immediatamente una sensazione di freschezza ma può danneggiare molto i nostri capelli.

Infatti, a causa degli elastici i nostri capelli si indeboliscono e quindi si spezzano con più facilità.

Come possiamo fare per risolvere questo problema?

Quando vogliamo legarci i capelli dovremo fare una coda bassa facendo solo due giri di elastico. Questo è il trucco migliore per avere capelli forti e mai spezzati d’estate anche quando vogliamo legarli.

Utilizziamo degli elastici o scrunchie di seta. In questo modo i nostri capelli non verranno spezzati e non si formeranno quelle fastidiose onde nel punto in cui abbiamo legato i capelli.

Se decidiamo di fare una treccia dovremo ricordarci di farla morbida. Una treccia troppo stretta avrà lo stesso effetto di un elastico legato troppo. Ci rovinerà inevitabilmente i capelli che si spezzeranno più facilmente.

Come ridurre il crespo

Capita a tutti di notare un po’ di crespo sui nostri capelli. Che sia dalle radici o per tutta la lunghezza, questo effetto è veramente fastidioso.

Ricordiamoci di applicare un po’ di aloe sui nostri capelli quando vediamo l’effetto crespo. Applicandola in minima parte con l’aiuto delle mani, questa ci aiuterà a lisciare i nostri capelli.

Questo prodotto è acquistabile in un qualsiasi negozio dedicato alla cura del corpo. Non lasciamocelo scappare. Una volta provato non rinunceremo più a questa coccola quotidiana.

Ecco svelato il segreto per avere capelli sempre forti e mai spezzati. Grazie a questi preziosi consigli avremo capelli sempre belli e lucenti che tutti ci invidieranno.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.