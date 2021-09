Tenere la casa in ordine è una delle prerogative principali di tutte le donne. Eppure, nonostante si dica che siano disordinati, anche gli uomini hanno questa prerogativa. È davvero semplice mantenere la casa pulita e in ordine. Certo, richiede il suo tempo e a volte non si riesce per via del lavoro.

Se recentemente abbiamo parlato di come ordinare le salse attraverso l’utilizzo di una rotella, oggi continuiamo a parlare dell’organizzazione del frigorifero e non solo. Tenere il frigo ordinato e pulito fa parte dell’organizzazione e della pulizia della casa a 360° gradi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti il frigorifero, essendo l’elettrodomestico più importante insieme alla lavatrice, deve essere preso maggiormente in considerazione. Il suo ordine e la sua pulizia devono avvenire almeno una volta a settimana. L’ordine, in particolare, è essenziale poiché un riempimento notevole del frigo causerebbe la poca circolazione d’aria e lo sbalzo della temperatura corretta per ciascun comparto.

A proposito di scompartimenti, la frutta e la verdura devono essere inserite nei cassetti in basso ad una temperatura che oscilla tra i 7 e i 10° gradi.

Pochi conoscono questi semplici trucchetti per organizzare e tenere la casa pulita e sistemata

Quante volte è capitato di mettere la frutta e la verdura alla rinfusa anche nei cassetti? Spesso ce ne dimentichiamo e li lasciamo marcire inconsapevolmente. Oppure capita che non troviamo subito ciò che ci occorre.

Affinché i cassetti di frutta e verdura siano in ordine mettiamo dei contenitori per selezionare e dividere la frutta dalla verdura. Possiamo usare anche le vaschette di plastica dei gelati artigianali. L’importante è avere sempre sott’occhio sia la frutta che la verdura per evitare di dimenticarla e, di conseguenza, evitare che marcisca.

Per tenere la cucina pulita e sistemata

Tutti quando cuciniamo lasciamo gli scarti sopra il bancone perché altrimenti il soffritto si brucia o perché la pasta diventa troppo cotta. Ci dimentichiamo di pulire subito eppure è sbagliato. Anche gli chef stellati e giudici di “MasterChef Italia”, durante le prove, rimproverano i concorrenti per la mancata pulizia del bancone. L’igiene è fondamentale specialmente in cucina. Per cui cosa facciamo se stiamo cucinando e dobbiamo pulire e togliere le bucce?

Prendiamo un boccione d’acqua e tagliamo la striscia che va dal tappo fino a metà boccione. Il risultato che dovremmo ottenere è quello di una sorta di cestino da attaccare all’anta. Così quando sbucciamo o peliamo, buttiamo in maniera rapida tutto ciò che c’è sopra il bancone. La parte del tappo con la striscia di plastica andrà attaccata alla parte interna dell’anta con lo scotch. Così nella parte esterna avremo il boccione aperto in cui inseriremo il sacco apposito per la spazzatura. Dopo di che, puliamo con un panno in microfibra e igienizziamo. In questo modo avremo sempre la casa pulita e in ordine. Una volta svelati, non pochi conosceranno questi semplici trucchetti per organizzare e tenere la casa pulita e sistemata.