L’estate è tradizionalmente un mese difficile per chi soffre di gonfiore alle gambe. Soprattutto se il periodo di caldo va avanti anche fuori stagione, come sta accadendo negli ultimi anni. Dobbiamo stare attenti anche a non far mancare una corretta idratazione, per evitare di aumentare il disagio. Unitamente all’assunzione di almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, ricordiamoci che una dieta squilibrata e la sedentarietà possono rivelarsi fatali. E non dimentichiamoci che pochi conoscono gli alimenti segreti che ci tolgono la voglia di zuccheri e dolci. Ecco allora una erba sconosciuta e 3 alimenti benefici che risolveranno il problema del gonfiore alle gambe. Ricordiamoci però come sempre di rivolgerci al nostro medico o al farmacista di fiducia per un consulto specialistico, prima di assumerli.

Il valore della pilosella

La pilosella viene dall’Europa del Nord e assomiglia molto al più conosciuto tarassaco, grazie anche al suo fiore giallo. Leggenda vuole che questa erba diuretica e drenante fosse già conosciuta e utilizzata dagli antichi greci. Contiene delle sostanze che si chiamano “triterpeni” che hanno il compito di stimolare la diuresi. Ma non solo perché questa pianta è particolarmente ricca di flavonoidi ed è indicata nell’eliminazione dei liquidi in eccesso e addirittura nella lotta alla cellulite. Così come c’è 1 erba aromatica sconosciuta e 1 tisana elisir di giovinezza per cuore e cervello.

Una erba sconosciuta e 3 alimenti benefici che risolveranno il problema del gonfiore alle gambe

Se la pilosella rappresenta in un certo senso una sorpresa poco conosciuta, questi tre alimenti invece sono più comuni e comunque molto efficaci. Parliamo di ananas, rosmarino e zenzero. Vediamo perché assumerli significa combattere con successo il gonfiore delle gambe secondo gli esperti:

l’ananas che sappiamo essere forse l’antibiotico naturale alimentare più potente, contiene la bromelina. Una sostanza in grado di contrastare efficacemente infiammazioni e gonfiori;

il rosmarino che utilizziamo abbondantemente in cucina favorisce la circolazione sanguigna a ritmi assai veloci. Ciò permette fisiologicamente di riattivare il microcircolo sanguigno, andando così ad aumentare le capacità di espulsione delle tossine. Per usare un paragone molto semplice, funziona da spazzino del nostro sangue;

ottimo anche il contributo dello zenzero che agisce anch’esso sulla circolazione sanguigna, nello specifico però andando ad agire anche sulla qualità delle nostre urine. Soprattutto assumerlo, sempre con consulto medico, può favorire l’aumento del bisogno di andare a fare la pipì. Cosa che ovviamente, così come accade per il rosmarino, ci permette di eliminare le tossine.

