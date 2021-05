La conservazione degli alimenti necessita di accurate attenzioni da parte nostra. Quante volte apriamo il frigo per prendere del cibo fresco e siamo costretti a buttarlo nella spazzatura?

Questo accade perché non si conoscono le regole per una buona conservazione. Conoscerle ci darà modo di evitare sprechi di cibo e di denaro e di mangiare alimenti di buona qualità. In merito a ciò, il Ministero della Salute ci viene in soccorso, suggerendoci che ogni alimento ha una propria conservazione. Non parliamo solo in termini di data di scadenza ma soprattutto di temperatura. I cassetti sono gli scompartimenti dove solitamente posizioniamo la frutta e la verdura. A tal proposito, in pochissimi conoscono il trucco per conservare la lattuga in frigo che la farà durare anche una settimana evitando gli sprechi.

Non solo insalata

La lattuga è ottima per fare le insalate, si sa, ma per chi non lo sapesse è usata anche per tante ricette. Esempi sono le vellutate da gustare insieme alla pasta oppure come piatto freddo da consumare insieme al pane e alla mozzarella. O ancora come ripieno di ravioli e tortelli. Non dimentichiamo che anche alcuni ristoranti giapponesi la utilizzano per il sushi.

La lattuga si presta a svariate ricette ed è la verdura scelta per chi vuole perdere i kilogrammi in eccesso. In estate poi è molto consumata perché è fresca e leggera. Vediamo allora come conservarla al meglio.

Esistono diversi tipi di lattuga: iceberg, romana, lattughino, riccia, songino, indivia, cappuccio, scarola e radicchio. Per tutti questi tipi, c’è un trucco per conservarli e farli durare a lungo in frigo. Ciò che ci serve è semplicemente un canovaccio. Coprendo la lattuga con il canovaccio e posizionandola nel reparto apposito, essa si conserverà anche per una settimana circa. Ovviamente stiamo attenti anche alla giusta temperatura, la quale non deve essere né troppo alta né troppo bassa. I gradi ottimali oscillano tra gli 8° e i 10° poiché le verdure non tollerano le basse temperature così come quelle superiori a 10° gradi.

