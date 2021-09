Il frigorifero è, insieme alla lavatrice, l’elettrodomestico più importante della casa. È davvero indispensabile e in quanto tale dobbiamo prendercene cura attraverso una pulizia e un’igienizzazione frequente. Non soltanto in termini prettamente salutistici, ma ordinare il frigorifero rappresenta praticità e benessere.

Quante volte ci è capitato di mettere i vari alimenti alla rinfusa? Forse molti non sanno che esistono delle vere e proprie regole sulla giusta conservazione degli alimenti e del frigo stesso. Trattasi di guide alla corretta conservazione degli alimenti che permettono di mantenersi più a lungo, nonché alla corretta manutenzione del frigorifero. Queste guide sono consultabili sul sito ufficiale del Ministero della Salute.

Per esempio, si sottolinea l’importanza di dividere gli alimenti in scompartimenti in base alla cottura. Gli alimenti crudi, cioè, devono essere separati da quelli cotti al fine di evitare la proliferazione di batteri. Così come si evidenzia l’importanza della giusta temperatura nei vari scompartimenti, poiché questi non sono tutti uguali.

Ma un altro fattore da tenere in considerazione è il riempimento del frigorifero. Non bisogna, infatti, riempirlo poiché ostruirebbe la circolazione dell’aria e comprometterebbe la giusta temperatura. A tal proposito in quale scompartimento andrebbero posizionate le salse?

Ecco il trucchetto impensabile per dare ordine al frigorifero e non avere inconvenienti

Le salse come il ketchup, la maionese, la barbecue devono essere posizionate negli scomparti laterali in alto o a metà. A volte però non c’è spazio poiché il frigo è piccolo o perché abbiamo messo altri alimenti. Cosa fare dunque? Ecco il trucchetto impensabile per dare ordine al frigorifero e non avere inconvenienti: attaccare il fidget spinner. Quest’ultimo è una rotella di ultima generazione che gira a tutta velocità attraverso la spinta del nostro dito. Attacchiamo la rotella al centro della base di un contenitore circolare in cui mettere tutte le salse. Il risultato sarà simile a quello che vediamo nei fast-food dei film americani. Posizioniamo questo contenitore al centro del frigo o in alto e giriamolo se non troviamo subito la salsa che ci serve.

Questo ingegnoso modo sarà utile per evitare inconvenienti quali la mancanza di spazio, che costringe a mettere le salse in ripiani inadatti. Ma anche la possibile caduta delle salse che rischierebbe di sporcare il frigo e gli alimenti, specialmente se i barattoli sono di vetro.

Un altro trucchetto che permette di dare spazio e ordine nel frigo è quello di inserire i salumi in busta all’interno di contenitori simili ai portatovaglioli verticali. Questi potranno essere messi al centro del frigo o negli scompartimenti laterali centrali.