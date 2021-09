Aprire la dispensa e intravedere una farfallina volante, nonostante la pulizia costante, di sicuro non è un buon segno. Purtroppo non è per niente facile liberarsi dagli insetti del cibo, soprattutto se si hanno determinate abitudini che sono assolutamente da evitare.

Adottando le migliori soluzioni per non avere questi fastidiosi insetti in casa con l’arrivo della primavera, si potrà capire come prevenirne la comparsa. Ma in realtà pochi sanno che con questi rimedi naturali libereremo la dispensa da quei fastidiosi insetti.

I segreti che pochi conoscono per liberarsi da ospiti indesiderati

Anche una sola farfallina che circola per la stanza può essere un campanello d’allarme. In questi casi bisognerà dare uno sguardo nei mobili per assicurarsi che non ci siano insetti. Nelle varie ricerche, sarà bene controllare soprattutto le confezioni di farina, pasta, riso, cereali, amido, lievito in polvere e tutto ciò che aperto e non sigillato.

Uno dei segnali evidenti, sono anche la formazione di fili simili a ragnatele che sono nella maggior parte dei casi uova pronte a schiudersi. La prima cosa da fare è trovare la fonte ed eliminare il problema buttando tutte le confezioni aperte e controllando una ad una le confezioni sigillate. Magari sostituendo l’involucro esterno dove possono essere state depositate le uova.

Successivamente bisogna pulire a fondo la dispensa con prodotti disinfettanti e lasciare per qualche ora il mobile senza nulla all’interno. Ma vediamo nel pratico cosa bisogna fare per eliminarli definitivamente.

Pochi sanno che con questi rimedi naturali libereremo la dispensa da quei fastidiosi insetti

Come tutti gli insetti, anche quelli del cibo hanno il loro tallone d’Achille. L’alloro è uno di questi. Il profumo delle foglie di alloro è un ottimo repellente naturale che allontana le farfalline. Quindi sarà importante posizionare un paio di foglioline o anche di più nella dispensa.

Anche i chiodi di garofano sono ottimi alleati per allontanare le farfalline. Mentre per la pulizia se non si vogliono utilizzare prodotti chimici, basterà utilizzare una miscela di acqua e aceto.

Per ultimo, ma non indispensabile, lasciare nella dispensa per ogni scomparto un dischetto di cotone imbevuto di olio essenziale di lavanda o di menta, citronella o eucalipto. Il profumo sarà non solo un toccasana per il nostro olfatto, ma sarà anche un ottimo repellente naturale per il nostro cibo.

