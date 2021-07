Un problema che affligge le nostre piante e il nostro orto è l’infestazione di afidi, acari e parassiti. È veramente un peccato scoprire dei buchi lasciati sulle verdure e sulle foglie dopo le tante attenzioni riservate. Recentemente, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo pubblicato un articolo su come allontanare gli afidi dalle piante senza l’uso di sostanze chimiche e altamente tossiche. Per consultare l’articolo in questione, cliccare qui.

Anche oggi affronteremo questa problematica affinché il nostro orto sia sano e rigoglioso per beneficiare dei suoi “frutti”. Verdure e ortaggi ringrazieranno dopo aver scoperto cosa utilizzare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il segreto per difendere l’orto da acari e funghi è questo straordinario rimedio naturale

Sono veramente tanti i rimedi naturali che possiamo utilizzare per allontanare gli afidi, gli acari e i parassiti dal nostro giardino. Basti pensare all’uso del peperoncino o dell’aglio, per citarne alcuni. Eppure ne esiste un altro, il quale è considerato come eccellente “fungicida naturale”. Inoltre è usato come repellente per gli insetti distruttori dell’orto. Di quale prodotto stiamo parlando? Del bicarbonato di sodio.

Il trucchetto per usare il bicarbonato senza toccare verdure e ortaggi

Quello che ci servirà, oltre ad una bella scatola di bicarbonato di sodio, è un boccione d’acqua. Tagliamo a metà il boccione con l’aiuto di un taglierino e copriamo i nostri ortaggi e le nostre verdure. Versiamo un bel po’ di bicarbonato sopra il boccione in modo tale da scorrere sul terreno e coprire al contempo le verdure. La circonferenza del boccione sarà ampia tale da proteggere anche il terreno sottostante e da allontanare i fastidiosi insetti.

Il bicarbonato come fungicida

Se volessimo “curare” le piante attaccate da funghi, il bicarbonato fa al caso nostro. Diluiamo il bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua e mettiamo nello spruzzino da usare direttamente sulle foglie. Questa soluzione è ottima come forma di prevenzione oppure come bloccante per la malattia in corso.

Ecco perché il segreto per difendere l’orto da acari e funghi è questo straordinario rimedio naturale.