Vivere in una casa pulita è bello e necessario, ma costa impegno e un po’ di fatica. Per non parlare di quanti soldi si spendono ogni mese in detersivi, spugnette e quant’altro. Sappiamo che le stanze che usiamo di più e che si sporcano in fretta sono la cucina e il bagno. Possono capitare schizzi di olio mentre friggiamo, oppure gocce di sugo o di latte, caffè e così via su ripiani e tovaglie, per non parlare del lavello pieno di residui e macchie di calcare. In bagno troviamo resti di sapone, schiuma da barba, anche calcare nei sanitari e sui rubinetti. Ci sono in commercio tanti detersivi, eppure a casa si possono pulire tante cose impiegando rimedi a volte più delicati. Poter sfruttare, poi, qualcosa che era destinato alla pattumiera è veramente utile ed economico.

Oltre ai soliti rimedi potremo far splendere lavello, oggetti in rame e bagno anche con questo alimento scaduto

Se abbiamo in casa della farina scaduta, inutilizzabile per impasti dolci o salati, non buttiamola, poiché ci può servire nelle pulizie domestiche.

Lavello della cucina. Se abbiamo un lavello in acciaio e vorremmo pulirlo e lucidarlo, bisognerà procedere in questo modo. Innanzitutto, rimuovere residui di cibo, poi passare una spugnetta bagnata e dopo asciugare con uno straccio. A questo punto cospargere della farina nel lavello, passarla sulla superficie con una spugnetta asciutta e lasciare agire per qualche minuto. Alla fine, passare un panno in microfibra e togliere tutta la farina;

formine e il pentolame in rame. Se abbiamo degli oggetti in rame da pulire, bisognerà miscelare in parti uguali la farina con dell’aceto e del sale. Fatta la pappetta, applicarla con un panno sulle formine o le pentole, strofinando leggermente. Lasciare asciugare e poi togliere con una pezzetta;

la farina, inoltre, utilizzata con una spugnetta o un panno, può togliere residui di sporco e sapone dal lavandino, vasca da bagno o dal box della doccia. Poi li si potrà sciacquare. La farina darà un buon risultato anche sui rubinetti, basterà applicarla come nel lavello di acciaio.

Altri usi della farina

Oltre ad essere utile in alcune pulizie di casa, un po’ di farina attorno alle piante ostacolerà l’assalto delle formiche. Se ci si macchia poi con dell’olio, basterà cospargervi subito sopra della farina e lasciare asciugare. Spazzolata via, il capo avrà assorbito meno olio e si laverà con un risultato migliore.

