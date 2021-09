A breve torneranno quelle fredde serate invernali che richiedono una bella tisana calda prima di andare a letto. Il piacere di una tazza fumante, magari con essenza ai frutti di bosco o alla frutta secca, in grado di profumare persino la casa. In linea teorica come sosteniamo sempre, non dovremmo limitarci a bere tisane e decotti solo in inverno. Anche d’estate, infatti è consigliabile assumere queste bevande assolutamente naturali durante la giornata. Ci permetteranno infatti non solo di depurare l’organismo, ma anche di reidratarci per la perdita di acqua e sali a causa del caldo. Tornando a noi, pochi conoscono queste 2 tisane serali perfette per addormentarsi serenamente riposando bene cuore e cervello. E a proposito di cervello, ecco la nuova dieta per il cervello che sta destando scalpore in tutto il Mondo.

Quali sono le tisane che fanno meglio al cuore e al cervello

La potenza del tiglio

Ben conosciamo tutti le caratteristiche benefiche di rimedi naturali come la camomilla, la valeriana e la melissa. Ma non tutti sanno che il tiglio è una pianta ricchissima di flavonoidi e antiossidanti, in grado di prevenire l’insonnia, la tachicardia e il mal di testa. Un’azione valida concentrata quindi sul benessere del cuore, della circolazione sanguigna e del cervello. Presente in molti prodotti naturali per alleviare i sintomi influenzali, il tiglio è riconosciuto dalla scienza per le sue virtù benefiche. L’uomo conosce le virtù di questa pianta da tempi immemorabili. Nella mitologia greca questa pianta era addirittura al centro delle attenzioni degli Dei, mentre per i germani era l’albero sacro dell’amore. Nei trattati naturalistici latini il tiglio è citato per le sue allora conosciute proprietà contro il diffondersi della lebbra. Ovviamente con le conoscenze mediche di oggi, possiamo dire che questa cosa è tecnicamente impossibile, ma probabilmente donava sollievo ai malati.

Parlando di luppolo il pensiero va immediatamente alla birra, di cui è ingrediente fondamentale. Ma pochi sanno che tra le sue virtù terapeutiche, il luppolo è anche considerato un calmante naturale. La sua azione è infatti quella di fare da sedativo sul sistema nervoso. Solitamente non viene assunto da solo, ma assieme alla camomilla. Eppure, sempre consultando il parere di uno specialista, assumere la tisana al luppolo ci permetterà di contrastare anche i disturbi del sonno. Questa sostanza agisce infatti sulla digestione, prevenendo eventuali disturbi proprio nella fase che anticipa il sonno.

