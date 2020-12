Nonostante il coronavirus si stia prendendo tutte le attenzioni possibili, fortunatamente il mondo della ricerca continua il suo cammino. Quotidianamente i nostri Lettori sanno di poter contare su tutte le novità e gli aggiornamenti in materia di scoperte scientifiche e alimentari. Tra queste, ecco la nuova dieta per il cervello che sta destando scalpore in tutto il mondo, con tre soli ingredienti al suo attivo. Vino rosso, agnello e formaggio sarebbero la nuova frontiera per mantenere giovane la nostra mente. Vediamo più da vicino questa “new entry” del settore.

Università dello Iowa

A Fare questa scoperta, dopo alcuni mesi di test alimentari, i ricercatori e gli studiosi dell’università americana dello stato dell’Iowa. Ricerca, volutamente pubblicata proprio in questi giorni, con le abbuffate ai pranzi natalizi alle porte. Innanzitutto, il dato che emerge immediatamente e che può destare curiosità e interesse è che manchino in questa dieta le tradizionali frutta e verdura. Non manca però, da parte dei ricercatori, il consiglio di non cambiare assolutamente le proprie abitudini alimentari, cercando di assumere comunque fibre e vitamine quotidianamente.

I 3 alimenti particolari

La nuova dieta per il cervello che sta destando scalpore in tutto il mondo si fonda su questi tre alimenti, solitamente esclusi dalle principali diete:

carne di agnello;

formaggio;

vino rosso.

Premettiamo, subito una cosa: seguendo le istruzioni dei ricercatori americani, il consiglio è ad esempio quello di assumere questo tipo di carne una volta sola a settimana. Con mezzo bicchiere di vino rosso a pasto e un pezzetto di formaggio al giorno. Quest’ultimo, secondo lo studio, andrebbe a rinforzare le nostre funzioni cognitive grazie all’alto contenuto di calcio e di vitamina B. Senza contare che i milioni di batteri contenuti andrebbero a contrastare i virus intestinali, prevenendo le malattie e predisponendo quindi il cervello al benessere.

Vino rosso e agnello

Per quanto riguarda il vino, non è un segreto che un’assunzione limitata ogni giorno favorisca la circolazione del sangue per la presenza al suo interno dei flavonoidi. La carne di agnello, a differenza di tutte le altre carni, secondo gli studiosi americani sarebbe una valida alleata nella prevenzione dell’Alzheimer e di tutte le malattie degenerative del cervello.

