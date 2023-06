Pochi conoscono l’acqua migliore da bere in estate contro il caldo, l’unica che rinfresca veramente 

D’estate fa molto caldo e si suda anche parecchio. Il nostro corpo perde acqua e ha bisogno di reintegrare i liquidi persi attraverso l’acqua. Ma vediamo qual è l’acqua migliore da bere in estate.

Quando le temperature aumentano il calore fa evaporare l’acqua dal nostro corpo sudando anche parecchio. Si sente così l’esigenza di bere per integrare nel corpo i liquidi. Volentieri ci offriamo delle bibite, a volte anche quelle sbagliate. Infatti è solo l’acqua che soddisfa pienamente la nostra sete.

In estate meglio bere caldo o freddo?

Quando fa caldo viene la voglia di prendere istintivamente qualcosa di freddo. Potrebbe essere una bevanda frizzante e gelata che possa soddisfare la nostra sete. Anche se sembra una cosa logica di bere freddo quando fa caldo, invece non lo è. Non è la bevanda ghiacciata che fa abbassare la nostra temperatura, anzi si rischia il contrario. L’organismo infatti deve prima riscaldare questa bevanda ghiacciata per digerirla. Cosa che provoca un dispendio di energie facendo aumentare il sudore e la disidratazione.

Inoltre, il corpo per equilibrare il caldo esterno cerca di aumentare quello interno, in modo che non ci sia molta differenza fra i due e la temperatura esterna sembra sopportabile. In questo senso le bevande migliori sono quelle tiepide, tipo un thè, che soddisfa la sete e aiutano il corpo a combattere il caldo. Anche le bevande fresche vanno bene, ma non quelle ghiacciate. Allora pochi conoscono l’acqua migliore da bere in estate contro la sete.

Bevande da evitare in estate

Alcune bevande sarebbero da evitare nel periodo estivo, quando fa molto caldo. Una di queste ad esempio è il caffè, ma lo stesso discorso vale per le bevande alcoliche, come il vino o i super alcolici. Il caffè infatti sollecita l’espulsione dei liquidi attraverso le urine e di conseguenza siamo costretti a integrarli di continuo. L’alcol fa aumentare il numero di calorie e di conseguenza la sensazione di calore. Inoltre le calorie in genere si trasformano in grassi, proprio quell’effetto che vorremmo evitare durante l’estate. Se proprio desideriamo una bevanda, scegliamo quella con poco zucchero e senza gas che potrebbe gonfiare la pancia, creandoci disagi.

Pochi conoscono l’acqua migliore da bere in estate per soddisfare la sete

Invece in estate non c’è niente di meglio che bere dell’acqua. Eppure sul mercato si trovano diversi tipi, dalle più leggere alle più ricche in sali minerali. Quali fra queste sarebbe la più consigliata da bere nel periodo estivo?

Tra le acque le migliori secondo gli esperti ci sono quelle mediamente ricche in sali minerali, come il potassio, il magnesio e il calcio. Fra queste troviamo quelle con residuo fisso compreso tra 500 e 1.500 mg per litro, come San Pellegrino, Boario e Ferrarelle. Fra le effervescenti naturali le migliori in un test di Altroconsumo sono risultate Uliveto, Lete e Sangemini.

Bevendo queste acque nella giusta quantità e non ghiacciate, reintegriamo il fabbisogno perso con la sudorazione. Sopporteremo meglio il caldo e ci regaleranno anche una sensazione piacevole di fresco con la loro temperatura.

Anche se si praticassero degli sport potremmo bere all’occasione le acque ricche di sali minerali, facendo attenzione a quelle ricche in sodio. In ogni caso è sempre meglio avere un parere medico a riguardo.

Quanta acqua bere al giorno d’estate

Anche bere l’acqua di rubinetto aiuta perché controllata periodicamente. Varrebbe sapere però che tipo di composizione ha, in modo da integrare eventualmente con le acque in bottiglia più indicate.

La giusta idratazione avviene in genere con una quantità corrispondente a 2 litri di acqua al giorno. Questa si può integrare sia attraverso l’assunzione diretta di acqua, ma anche con frutta e verdure che ne contengono molta.