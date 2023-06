Che cosa scelgono maggiormente i turisti nel 2023 e quali sono i Paesi più visitati al Mondo è l’argomento che approfondiremo di seguito, facendo riferimento all’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale del Turismo.

Il turismo è un settore economico molto importante per molti paesi al giorno d’oggi. La facilità di prendere un qualsiasi mezzo di trasporto e spostarsi ha indotto le persone ad andare un po’ ovunque.

Ci sono, però, paesi più interessanti di altri secondo la popolazione mondiale. Ecco perché vedremo la classifica dei 10 Paesi più visitati al Mondo nel 2023, dati che potrebbero rappresentare uno spunto per un prossimo viaggio.

I dati arrivano dall’Organizzazione Mondiale del Turismo e fanno riferimento all’ultimo rapporto pre-pandemia che è stato pubblicato su UNTWO. Vediamo insieme tutti i dettagli qui di seguito nell’articolo.

La classifica dei 10 Paesi più visitati al Mondo nel 2023

Iniziamo a scalare la classifica dal decimo posto fino ad arrivare al primo:

Regno Unito: ci sono 39 milioni di visitatori ogni anno, studenti che vogliono migliorare o studiare l’inglese, persone affascinate dalla cultura inglese e dai paesaggi caratteristici. Le città più visitate sono Londra, Edimburgo e Dublino.

Thailandia: è solo nel ventesimo secolo che questo paese ha visto una grande affluenza di turisti, 40 milioni all’anno per la precisione. È un paese molto amato per la cultura, per i paesaggi, per i templi e le bellissime spiagge.

Germania: anche qui ci sono 40 milioni di turisti ogni anno secondo le stime di tutte le fasce d’età che sono incuriosite dalla cultura, dal cibo, ma anche dagli sport e dall’arte.

Messico: 45 milioni di persone ogni anno scelgono questo paese per diversi motivi, c’è chi ama la movida messicana, chi invece preferisce le spiagge. Altri ancora sono attirati dalla cultura e dai paesaggi caratteristici.

Turchia: 51 milioni di persone si dividono tra Ankara, Smirne e la capitale, Istanbul, attratti dagli splendidi paesaggi e dai monumenti.

Italia: questo paese può offrire tutti i tipi di paesaggio, dalla montagna al mare, dal lago a campagna e colline, dunque, è una meta scelta anche tra i personaggi famosi per le spiagge, per l’arte, per la cultura e soprattutto per il buon cibo. Ci sono oltre 65 milioni di turisti ogni anno, specialmente a Roma, Venezia e Milano.

Cina: il paese più popolato del pianeta con la sua millenaria cultura attira ogni anno oltre 66 milioni di persone che si concentrano soprattutto nelle città di Shangai, Xi’an’ e Pechino.

Stati Uniti: qui c’è davvero di tutto, dai paesaggi naturali sconfinati, alle città più belle, dove 79 milioni di persone possono dedicarsi alla cultura, allo spettacolo, al divertimento.

Spagna: 84 milioni di turisti scelgono Madrid, Barcellona e Siviglia come meta per il mare, il clima quasi perfetto, il buon cibo e l’arte.

Il più visitato

Al primo posto c’è la Francia. Quasi 90 milioni di persone arrivano ogni anno a Marsiglia, Parigi, Lourdes e tutte le altre città. Quasi 10 milioni arrivano dagli Stati Uniti, 15 milioni solo per vedere la capitale. Il paese offre di tutto, dal cibo caratteristico a paesaggi mozzafiato.