3 costumi che fanno scomparire la pancia e slanciano il corpo. Per un’estate senza complessi 

Si comincia ad andare al mare anche se il tempo non è ancora del tutto stabile. A volte ci si preoccupa della nostra piccola pancia che vorremmo adeguare agli stili della moda. Ebbene basta scegliere il costume da bagno più adatto alle proprie curve e che slanci il nostro corpo. Vediamo quali sono.

Andare al mare è una gioia, soprattutto presentandosi in forma. Tutti vogliono fare bella figura con la linea e un corpo quasi perfetti. Sicuramente abbiamo cominciato una dieta con l’aiuto di uno specialista. Ci siamo messi in moto per poter perdere qualche chilo di troppo con delle lunghe passeggiate o con della semplice corsa.

C’è sempre qualche trucchetto per poter bruciare più rapidamente grassi e calorie e che non sempre tutti conoscono. Perdere un po’ di peso ci aiuta perciò ad avere un fisico come si dice da spiaggia. Potremmo esibirlo senza complessi e anzi suscitare l’ammirazione degli altri.

Quello da scegliere per un ventre piatto

Ognuno ha il suo fisico e il costume va scelto a seconda delle caratteristiche che possediamo. Soprattutto bisogna ricordare che il corpo perfetto in realtà non esiste per nessuno. Invece esistono dei costumi che si adattano molto bene alle varie tipologie.

In questo caso vediamo quali sono i costumi da bagno più adatti alle persone che non hanno un ventre perfettamente piatto. Esistono dei costumi che possono nascondere bene la pancia e slanciare la figura. Il costume classico che risponde a questi requisiti è quello a pezzo unico ovvero il costume intero.

3 costumi che fanno scomparire la pancia e slanciano il fisico

Ha il vantaggio che ogni anno viene proposto in tantissime varianti di colore e di stile. Una volta indossato il nostro corpo non solo snellisce ma acquista anche una certa eleganza, soprattutto se il colore è il nero. Infatti, per i costumi vale la regola che quelli a colore scuro tendono a snellire e slanciare il corpo. Al contrario se utilizziamo dei colori chiari.

Oggi la moda ci propone anche una variante molto interessante per il costume intero, e si tratta del modello a taglio asimmetrico. Il suo disegno crea più movimento, riducendo le forme statiche e perciò la pancia.

Costumi da bagno che esaltano e snelliscono il corpo

A volte si vorrebbe indossare il classico bikini, ma si pensa anche di non avere il fisico adatto. Tra i 3 costumi che fanno scomparire la pancia e slanciano il fisico, in questo caso si può scegliere il costume a due pezzi con slip a vita alta. Non solo restringe i fianchi e copre la pancetta, ma dona anche delle note di flessuosità rispetto al classico bikini.

Se inoltre avessimo delle spalle un po’ larghe, scegliamo il modello che sul top abbia delle spalline larghe o comunque non strette. Potremmo scegliere tra i colori che vanno da un verde mandorla a un rosa incipriato.

I modelli da evitare per nascondere la pancia

Come esistono dei costumi che tendono a nascondere la pancia ne esistono altri che la mettono in evidenza. Sono proprio questi che bisogna evitare, in particolare quelli che sono disegnati con strisce orizzontali. Questo tipo di disegno ingrandisce la figura, come se la si stesse guardando attraverso una lente d’ingrandimento. In particolare ingrandisce la zona del seno e della pancia. Un altro modello da evitare sono i costumi estremamente succinti più adatti a dei fisici molto magri.

C’è sempre la possibilità di scegliere i costumi fra sette modelli che faranno sognare l’estate come da VIP.

Con questi semplici consigli e qualche buona camminata potremmo andare a mare senza preoccuparci più di tanto del nostro aspetto.