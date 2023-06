5 kg di massa muscolare in 1 mese: gli allenamenti mirati della nazionale italiana di pallavolo femminile

Secondo gli esperti è possibile mettere su 5 kg di muscoli in poco tempo ma è necessario fare attenzione alle controindicazioni. Essere informati è il primo passo per non commettere errori e rischiare infortuni. Ecco alcune spiegazioni che possono essere utili.

Quando vogliamo mettere su una muscolatura resistente dobbiamo chiederci se stiamo tenendo un buon equilibrio tra massa grassa e massa magra. Se vogliamo costruire un fisico scultoreo dovremmo avere tempi lunghi nelle nostre schede. Allenarsi seriamente richiede almeno 1 anno per creare fasce muscolari che non spariscano nel breve periodo. Costruire con lentezza significa costruire in maniera naturale. È possibile mettere su 5 kg di muscoli in 1 mese ma sarebbe meglio farlo almeno in 90 giorni. Quale la differenza?

Più tempo utilizziamo e migliore sarà la qualità della massa magra e più duraturo sarà il rapporto tra questa e la massa grassa. La nutrizione è fondamentale, le proteine in polvere vengono spesso inserite nella dieta ma è sempre meglio ricorrere al cibo vero. Quindi organizzare colazione, pranzo e cena e in seguito gli spuntini che dovrebbero essere almeno 2, 1 a metà mattina e 1 nel primo pomeriggio. Se pranziamo e ceniamo con cibo di ottima qualità, gli integratori proteici potrebbero andar bene per gli spuntini fuori pasto.

Nutrirsi nel modo adeguato

5 kg di massa muscolare in 1 mese? Molti sportivi alle prime armi sono convinti di raggiungere il risultato con i beveroni proteici. Mischiati con latte e acqua sono molto nutrienti, non dovrebbero però sostituire il cibo ma appunto integrarlo. La sinergia tra cibo e integratori è per i professionisti fondamentale per combattere stress e stanchezza.

Quando riposiamo e digiuniamo, una parte del tessuto muscolare viene consumato. L’equilibrio tra lavoro in palestra e riposo, nutrizione e integrazione, ci permette di raggiungere un buon rapporto tra massa magra e grassa in un breve arco di tempo. Per fare questo è necessario farsi seguire da allenatori professionisti preparati e da nutrizionisti esperti dell’ambito sportivo. Fare da soli in questi casi è sempre sconsigliato.

5 kg di massa muscolare in 1 mese è possibile, ma attenzione, non facciamoci male

Dal punto di vista tecnico la nazionale di pallavolo femminile si allena con i Big Data cioè algoritmi in grado di studiare i movimenti. In questo modo si ottimizzano gli sforzi e diminuiscono gli errori. Questo ci fa capire il grado di professionalità raggiunto dai team italiani in ogni campo sportivo. E da qui anche le tante vittorie.

Da punto di vista atletico gli allenamenti vengono svolti 3 volte a settimana con sedute da 2 ore. Questa è una buona indicazione anche per chi comincia ad allenarsi. Quando le manifestazioni importanti si avvicinano, la preparazione fisica è più intensa e può essere quotidiana, poi ci si concentra sul mantenimento. Poco prima delle gare si tende a non esagerare fisicamente, giusta intensità e qualità dei salti sono studiati nei minimi dettagli per non creare scompensi. Ogni giocatrice avrà una intensità differente in base ai dati raccolti sulle potenzialità del fisico.

Allenarsi con la tattica potrebbe essere un modo corretto per effettua gli esercizi impiegando il giusto sforzo di squadra. Cosa ci insegna tutto questo? Quando facciamo sport non dovremmo mai improvvisare o fare da soli. Essere seguiti e avere la scheda che fa per noi è fondamentale per ottenere risultati. Se ascoltiamo il nostro fisico possiamo mettere su muscoli senza rischiare di farci male. Inoltre quando facciamo sport dovremmo divertirci, anche se stiamo sollevando pesi. Farlo per forza è sempre controproducente. Le atlete italiane sono tra le migliori del Mondo. Seguendo il loro esempio, mettere su muscoli sarà sicuramente più facile.