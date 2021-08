Agosto è sinonimo di vacanza e relax. Dopo un lungo anno finalmente possiamo riposarci e svagarci un po’.

Anche in vacanza vogliamo mantenere la forma fisica per cui abbiamo lavorato sodo tutto l’anno.

Grazie ad un precedente articolo abbiamo scoperto “come imparare a correre divertendosi e senza fatica”. E con questo prezioso aiuto abbiamo raggiunto una forma migliore.

L’alimentazione è importante anche in spiaggia e per questo scegliamo spesso “questo gustoso piatto estivo”.

Ma se dobbiamo cucinare qualcosa, cos’è meglio non far mai mancare nella nostra spesa?

Scopriremo insieme che è davvero facilissimo restare in forma anche in vacanza. Vediamo come.

Pochi conoscono il trucco geniale per una forma perfetta a basso costo anche in vacanza

Ogni giorno ci impegniamo al massimo per stare in salute. Seguire una dieta bilanciata ci permette di vivere bene e stare in forma.

Sappiamo che per migliorare la nostra forma fisica “bastano 5 minuti di questa divertente attività”. Ma cosa possiamo mangiare in vacanza per essere al top?

Pochi conoscono il trucco geniale per una forma perfetta a basso costo anche in vacanza. Ci basterà fare una spesa adatta a chi segue una dieta o fa sport. Che ci regalerà tanta bontà ma con le giuste calorie. E potremo farla tranquillamente in un qualsiasi discount.

Infatti, per esempio, potremo acquistare della marmellata light, ancora meglio se di arance amare.

Per i nostri primi potremo scegliere della pasta di segale o integrale. Per secondi gustosi ci basteranno bresaola o fesa tacchino. Ma ricordiamo sempre di acquistare dei legumi e cerchiamo di scegliere soprattutto quelli in confezioni di vetro.

Infine, non dimentichiamoci mai di frutta secca, anguria e cocco. E concediamoci sempre un quadratino di cioccolato fondente.

Riusciremo così a mangiare sempre in modo ottimale per la nostra linea e, cosa da non sottovalutare, spenderemo veramente poco.

Perché scegliere i discount

Pochi di noi sanno che le varie catene di discount sono ottime per fare la spesa. Soprattutto se vogliamo mantenere una forma perfetta.

Infatti, riusciremo a trovare prodotti con la giusta quantità di calorie ma pieni di gusto. Scopriremo nuove marche a cui non vorremo più rinunciare e impareremo a variare maggiormente la nostra dieta.

In questo modo, seguendo anche le offerte del momento, mangeremo sempre in modo sano e a basso costo.

Impariamo a consultare bene i volantini dei vari discount. Il risparmio sulla nostra spesa settimanale sarà visibile e anche la nostra forma fisica ne vedrà i vantaggi.

Ricordiamoci, però, di concederci sempre almeno un pasto libero. In questo modo manterremo la linea ma in totale serenità.