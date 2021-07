In estate arrivano le tanto attese vacanze. Dopo un anno di lavoro è finalmente giunto il momento di riposarci e ricaricare le energie. Non vediamo l’ora di prendere il sole e sfoggiare costumi all’ultima moda. Anche in vacanza, però, cerchiamo di fare attenzione all’alimentazione.

Grazie ad un prezioso consiglio sappiamo che “per pancia piatta e forma perfetta in estate basta questa fresca bevanda gustosa”. Abbiamo poi scoperto “l’infallibile metodo per una pancia piatta e sgonfia grazie ad 1 sola bevanda detox”.

Ma come fare per mantenere facilmente la linea con gusto? Anche questa volta scopriremo una soluzione perfetta per il nostro obiettivo.

Per una forma perfetta anche in spiaggia basta solo questo gustoso piatto estivo

Estate è sinonimo di prova costume. Sicuramente abbiamo imparato a non farci intimorire troppo da questo momento. Ma vogliamo comunque prenderci cura del nostro corpo. Sappiamo che “questo pesce ricco di omega3 è perfetto per la nostra salute in estate”. Ci impegniamo al meglio per seguire una dieta sana e variegata.

Una volta in vacanza, però, sono iniziate mille tentazioni e i nostri buoni propositi sembrano andare in frantumi. Come possiamo superare questo periodo mantenendo una forma perfetta?

Pochi di noi sanno che basterà una piadina integrale con fesa di tacchino, salsa di yogurt e verdure grigliate. In un unico pasto avremo la giusta quantità di carboidrati, proteine e fibre. Infine, la salsa di yogurt esalterà al meglio il sapore della nostra piadina.

Per una forma perfetta anche in spiaggia basta solo questo gustoso piatto estivo. Riusciremo così a restare in linea ma con gusto e senza rinunce.

Il consiglio utile

Si consiglia comunque di fare un po’ di movimento. Non spaventiamoci se non siamo dei grandi sportivi. Ci basterà fare delle lunghe camminate sulla spiaggia. Grazie alla sabbia faremo un minimo di fatica in più che ci permetterà di bruciale facilmente le calorie.

Inoltre, grazie al mare, riusciremo sempre ad avere una sensazione di freschezza sui nostri piedi. Anche la nostra abbronzatura migliorerà visibilmente. Ecco come essere sempre in forma senza rinunciare al gusto. Le nostre vacanze saranno ancora più belle.

