Arriva l’estate e vogliamo rimetterci in forma prima delle vacanze. Vogliamo superare la prova costume ma non sappiamo come fare.

Prendiamo peso anche quando siamo in vacanza tentati da mille cibi tipici del posto in cui siamo.

Nonostante sia tutto molto buono notiamo però i nostri chili di troppo che si aggiungono poco alla volta e che difficilmente ci lasceranno.

Come fare? Possiamo goderci le vacanze senza dover rinunciare al buon cibo?

Il modo più semplice è sicuramente quello di iniziare a correre. E grazie a questo articolo scopriremo come correre divertendoci e riuscire così a mantenere la linea.

Come imparare a correre divertendosi e senza fatica per tornare in forma velocemente

Quando ci avviciniamo ad un nuovo sport siamo sempre impauriti di non saperlo fare al meglio. Abbiamo paura di sbagliare e per questo rinunciamo prima ancora di averci provato.

Ma dopo l’ultimo weekend o vacanza al mare abbiamo notato di non essere più in forma come una volta e vogliamo correre ai ripari.

Come possiamo fare? Sicuramente la corsa è lo sport che ci permette di tornare in forma il più velocemente possibile. Ci basterà correre con regolarità almeno 3 volte a settimana.

Associando un’alimentazione sana ed equilibrata riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo concedendoci comunque qualche sgarro.

Non ci resta che imparare un piccolo segreto.

Come imparare

In pochi sanno che imparare a corre è più facile del previsto. Non dovremo far altro che iniziare camminando velocemente.

Quando ci sentiremo riscaldati al meglio e pronti per correre inizieremo con la tecnica degli stacchi.

Ci basterà correre per un minuto e tornare a camminare il minuto successivo. In questo modo il nostro cuore lavorerà in maniera ottimale e faremo molto lavoro aerobico.

Inizieremo quindi a sudare e a bruciare il grasso in eccesso. Ripetiamo questi stacchi per 3 serie da 5 ripetizioni. Se all’inizio ci sentiremo un po’ stanchi, poco per volta inizieremo a voler superare i nostri limiti.

Ecco come imparare a correre divertendosi e senza fatica per tornare in forma velocemente. In pochi mesi vedremo subito i risultati e ne saremo molto soddisfatti.

Ora la prova costume o i jeans stretti non saranno più un problema. Grazie a questo divertente modo di correre riusciremo a tornare subito in forma.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.