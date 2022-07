Ogni tanto quando sentiamo parlare di pasta cremosa se ne vedono di tutti i colori. C’è chi nella pasta aggiunge tonnellate di grassi come burro, olio e formaggi vari per fare in modo che la pasta sia densa e consistente. Ancora peggio, c’è chi ricorre a polveri alimentari come farina o fecola di patate che snaturano totalmente i gusti originali delle preparazioni. Certe mosse in cucina, fanno ancora più discutere quando ad esserne vittima sono i classici della cucina come gli spaghetti alle vongole. Così come avevamo spiegato per la pasta aglio, olio e peperoncino, anche questo intramontabile primo piatto, in realtà, non ha bisogno grassi per essere cremosissima. Di seguito vedremo come rendere super cremosa la pasta alle vongole, di cui pochi conoscono il segreto, e un ingrediente speciale che la renderà unica.

Ingredienti e preparazione

Per una classica pasta alle vongole gli ingredienti necessari sono:

vongole (circa 200 g a persona);

aglio,

prezzemolo;

vino bianco;

olio;

spaghetti o linguine.

Intanto vedremo come approcciarci alla classica ricetta per poi vedere alla fine come impreziosirla.

Cominciamo facendo spurgare le vongole in acqua salata per poi sciacquarle sotto acqua corrente. Dopo questa operazione, per essere certi di eliminare ogni residuo di sabbia, possiamo sbattere delicatamente le vongole. Una volta spurgate e sciacquate le vongole possiamo dedicarci alla cottura. In una padella ampia metteremo dell’olio, aglio, gambi di prezzemolo e del peperoncino (a piacere). Lasciamo che l’olio si insaporisca per bene per poi mettere in padella le vongole e sfumare con del vino bianco secco. Facciamo evaporare l’alcol, copriamo con un coperchio e lasciamo che pian piano le vongole si aprano per poi toglierle dalla padella. Mentre le vongole sono in cottura, caleremo nell’acqua bollente anche la pasta che abbiamo scelto.

Pochi conoscono il segreto per cucinare una pasta alle vongole cremosissima e l’ingrediente segreto per renderla indimenticabile

Quando la pasta sarà a metà cottura, scoliamola dentro all’acqua rilasciata dalle vongole nella quale termineremo di cuocerla. In questo modo cuoceremo la pasta come fosse un risotto conferendo una irresistibile cremosità e al contempo mantenendo intatto il sapore. Questo grazie all’amido naturalmente contenuto nella pasta. A bisogno, proprio come un risotto, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura della pasta fino ad ultimare la cottura. A questo punto abbiamo realizzato un perfetto piatto di pasta alle vongole ma, per dare uno sprint a questo classico, quel che serve è della bottarga. Che sia di tonno o di muggine, quando serviremo la pasta grattugiamo della bottarga sopra di essa assieme a della scorza di limone.

Un piccolo trucchetto che rivoluzionerà completamente questo grande classico della cucina.

