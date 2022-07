In Italia e in Europa ci sono molte possibilità che permettono ai giovani di risparmiare. Non è raro infatti trovare dei biglietti ridotti per l’accesso alle mostre temporanee e addirittura quelli gratuiti nei musei più importanti. Ma non solo: spesso sono presenti anche delle convenzioni sui viaggi. Ad esempio con la Carta Giovani Io è possibile ottenere degli sconti interessanti sui mezzi di trasporto marittimi. Però ci sono anche degli eventi o dei luoghi di divertimento che fanno dei prezzi di favore in determinati casi. Infatti è possibile godersi divertimento e relax gratis per i giovani se si risiede in questa regione d’Italia e se si accede a questo genere di offerta. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Le promozioni attive

Generalmente sono presenti degli sconti per gli individui al di sotto dei 26 anni. Sotto questa età infatti è possibile accedere in moltissimi luoghi senza pagare e ottenere delle riduzioni su molte attrazioni. A fare eccezione è la formula Interrail che permette di viaggiare sui treni europei pagando un prezzo fisso, ridotto per chi ha meno di 28 anni. Per fortuna però è anche presente la formula europea “under 31”, ovvero la youth card. Tramite questa si può accedere a dei corsi di formazione, di lingua e avere delle opportunità di scambio con altri paesi.

Divertimento e relax gratis per i giovani residenti in questa regione d’Italia che usufruiscono di imperdibili offerte

Una regione italiana in particolare però riserva delle offerte ai propri residenti o domiciliati che hanno fra i 14 e i 29 anni. Questi possono scaricare la Lazio Youth Card ed entrare gratuitamente nelle terme o nei parchi avventura della propria regione. Le strutture affiliate sono:

Oasi Therma a Viterbo;

le terme di Sant’Egidio a Cassino;

Zoomarine;

il parco tematico storico Aquile Romane;

Acquafelix di Civitavecchia;

Woodpark;

le terme dei Papi a Viterbo;

le terme Pompeo a Ferentino;

Cinecittà world;

il parco avventura di Fregene;

le terme di Stigliano a Canale Monterano.

È importante però verificare bene le condizioni che in alcuni casi potrebbero variare. Ad esempio nelle strutture termali è possibile entrare gratuitamente solo durante la settimana lavorativa. Sono infatti esclusi i weekend e i giorni di festa.

