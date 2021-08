Questo il momento giusto per dare una spinta al nostro sistema immunitario per farci trovare pronti ad affrontare l’inverno. Quasi tutti ci dedichiamo a fare il pieno di vitamine. Ma solo pochi conoscono i due minerali che rafforzano gli anticorpi e difendono da raffreddori e mal di gola invernali. Ci stiamo riferendo al rame ed allo zinco.

Studi degli ultimi anni infatti hanno evidenziato come una buona quantità di questi minerali sia un validissimo aiuto nel combattere i germi responsabili di questi malesseri. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ritiene che il ferro e lo zinco, insieme ad altre vitamine, siano essenziali per il normale funzionamento del sistema immunitario.

In parole semplici, il cibo ci dà l’energia necessaria per affrontare le giornate. Inoltre le sostanze vanno a popolare ed a rinforzare i nostri anticorpi. Questi sono la prima linea di difesa non appena veniamo a contatto con un virus o un batterio che causano malattie. Essendo ovviamente impossibile non entrare in contatto con agenti patogeni, è evidente che l’arma migliore è potenziare i nostri anticorpi. Il ferro e lo zinco agiscono proprio in tal senso.

Pochi conoscono i due minerali che rafforzano gli anticorpi e difendono da raffreddori e mal di gola invernali

Avere una buona scorta di entrambi questi minerali potrebbe rivelarsi utile in particolar modo nelle tipiche malattie da raffreddamento invernale. Il ferro infatti, insieme alla vitamina C, renderebbe più forte la reazioni degli anticorpi quanto vengono a contatto con il virus. Lo zinco agirebbe indebolendo i batteri patogeni. Con l’azione congiunta di questi due minerali, quindi, i sintomi delle malattie respiratori saranno più lievi. Inoltre ci libereremo più velocemente di mal di gola e raffreddori. Possiamo fare incetta di ferro e zinco con una buona alimentazione. Inoltre si possono assumere in integratori multi-minerali. Infine sono disponibili come oligoelementi in fialette monodose.

Oltre all’alimentazione, le malattie invernali possono essere contrastate con prevenzione e precauzioni nei comportamenti quotidiani, qui abbiamo svelato ad esempio 3 segreti che pochi conoscono per evitare il mal di gola da aria condizionata.

È evidente come l’argomento sia estremamente complesso e variegato. Dunque è importante rivolgersi a professionisti del settore ed evitare le cure fai da te.

