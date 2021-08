Dopo un rialzo di oltre il 680% negli ultimi cinque anni, le azioni Falck Renewables potrebbero essere vicine all’aggiornamento dei loro massimi storici. Dopo il massimo storico segnato a maggio 2006 in area 8,3 euro e il minimo storico in area 0,5 euro segnato a ottobre 2011, è partita la riscossa del titolo che ormai è vicina al completamento.

Attualmente è in corso una proiezione rialzista che si sta avvicinando al II obiettivo di prezzo in area 6,355 euro. Una chiusura superiore a 6,2 euro sarebbe molto importante. In questo modo verrebbe sancita la rottura dei massimi recenti che fino a ora hanno impedito un ulteriore apprezzamento delle azioni Falck Renewables.

La chiave, quindi, per le prossime settimane è la resistenza in area 6,335 euro. La sua rottura in chiusura di settimana aprirebbe le porte a un allungo fino al III obiettivo di prezzo in area 7,08 euro. Se poi consideriamo il normale overshooting che si ha in un tipico movimento che raggiunge la sua massima estensione, allora si capisce perché si potrebbe assistere all’aggiornamento dei massimi storici.

Questo scenario verrebbe meno nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 5,635 euro.

Che sia la volta buona per un aggiornamento dei massimi storici si evince anche dall’andamento del titolo negli ultimi 90 giorni quando ha fatto meglio dei suoi competitors. In questo modo ha invertito una tendenza che andava avanti da un anno.

Guardo al business aziendale e ai suoi fondamentali notiamo subito due cose. Da un lato le prospettive di crescita degli utili sono molto buone. Allo stato attuale, però, il titolo appare sopravvalutato. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 47,81 e 35,05 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Inoltre, con un valore aziendale stimato di 6,38 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione.

Il titolo Falck Renewables, quindi, è molto interessante, ma bisogna seguire con molta attenzione l’evoluzione dei prezzi in relazione alle resistenze e ai supporti indicati.

Le azioni Falck Renewables potrebbero essere vicine all’aggiornamento dei loro massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Falck Renewables (MIL:FKR) ha chiuso la seduta del 10 agosto a quota 6,06 euro in rialzo del 2,80% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Possibile accelerazione dei mercati fino a venerdì. I livelli che manterranno il trend al rialzo