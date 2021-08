La crescente attenzione nei riguardi di uno stile di vita sano, porta con sé tutti i vantaggi che alcune scelte quotidiane possono apportare alla salute umana. Al giorno d’oggi si registrano sempre più casi di malattie degenerative che colpiscono in particolare i paesi maggiormente industrializzati. Un simile dato porta a riflettere e rimodulare alcune routine che talvolta si rivelano piuttosto dannose a lungo termine. Ecco perché abbiamo precedentemente descritto quali sono le 5 ottime abitudini per prevenire un infarto e avere una vita serena.

Per un corretto stile di vita un ruolo fondamentale lo gioca sicuramente l’alimentazione. Contro tumori e malattie cardiovascolari questi favolosi ortaggi possono aiutare a proteggere l’organismo formando uno scudo come possiamo vedere di seguito.

Un elisir di lunga vita in alimenti molto diffusi ed economici

Le verdure brassicacee, meglio note con il termine “crucifere”, rappresentano quella vasta famiglia di ortaggi con dei fiori dalla caratteristica forma a quattro petali. Stiamo parlando di cavoli di ogni specie, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, rape, verze, rucola e simili. Queste verdure possiedono delle proprietà che le rendono delle ottime alleate per la buona salute del corpo e degli organi. Ciò perché sono particolarmente ricche di antiossidanti, minerali, composti fenolici, vitamine e fibre ottime per il funzionamento dell’intero organismo. Una recente review scientifica, sulla scorta dei numerosi dati raccolti su tali ortaggi, ha mostrato l’importanza di inserire nella propria dieta simili alimenti.

Contro tumori e malattie cardiovascolari questi favolosi ortaggi possono aiutare a proteggere l’organismo

Il mix di nutrienti presente nelle crucifere offre un considerevole supporto al sistema immunitario dell’organismo. Non è un caso che tali verdure siano particolarmente diffuse a partire dalla stagione autunnale e invernale. Una caratteristica che possiedono le crucifere è il particolare odore pungente che sprigionano con la cottura.

Tale odore è la conseguenza di molecole di sulforafano presenti in alcuni fitocomposti degli ortaggi. Tale molecola è altamente apprezzata per le sue proprietà antinfiammatorie che attivano una serie di enzimi coinvolti nella prevenzione contro i tumori. Inoltre, la presenza di carotenoidi e flavonoidi rende le crucifere delle potenti armi contro malattie del sistema cardiocircolatorio. Tali composti, infatti, contribuiscono a mantenere sotto controllo il colesterolo cattivo LDL inibendo la formazione delle pericolose placche aterosclerotiche. In alcuni casi anche le spezie possono offrire un aiuto alla buona salute. È quanto abbiamo indicato nell’articolo “Mezzo cucchiaino di questa spezia abbassa rapidamente glicemia alta e grassi nel sangue”.

Attenzione ai metodi di cottura delle crucifere per non disperdere preziosi nutrienti come accade con la bollitura. Una cottura al vapore o il consumo di verdure crude, laddove possibile, sarebbe da prediligere.

