Un tortino fumante dal cuore fondente è per molti una grande coccola al palato. Si tratta pur sempre di un dolce abbastanza conosciuto, specie nella sua versione al cioccolato. Ma di questa ricetta esistono diverse varianti. Quella che segue promette una valanga di ripieno goloso e tantissima sofficità.

Non solo torte di mele e ciambelle, ecco il dolce che sta letteralmente rapendo tutti, a base di buonissimo pistacchio e di pochi altri ingredienti.

Il pistacchio è una grandissima risorsa in cucina, sia nelle ricette dolci, come questa, che in quelle salate. Lo dimostra anche questa ricetta a base di pistacchio, perché sono una vera leccornia questi cannelloni dal ripieno goloso che si preparano in un lampo. Ecco gli ingredienti per una golosissima doppia dose di pistacchi per tutti.

Ingredienti per il tortino al doppio pistacchio (5 porzioni)

300 grammi di crema di pistacchi (preferibilmente di Bronte);

50 grammi di olio di semi;

100 grammi di farina;

100 grammi di zucchero;

4 uova medie;

sale q.b.

Iniziare versando dei cucchiaini di crema di pistacchio su un contenitore coperto da carta forno. Bisognerà distanziarli bene e collocarli in freezer per circa una decina di minuti.

Nel frattempo, mescolare in una ciotola la farina, insieme allo zucchero e a un pizzico di sale. Ricordiamo, infatti, che anche se molti non lo fanno è questo il semplice gesto che regala impasti alti e soffici. Mescolare i 3 ingredienti utilizzando una frusta da cucina. Aggiungere anche le uova e, poi, l’olio di semi. Incorporare nell’impasto anche la restante crema di pistacchi e amalgamare il tutto.

L’ultima fase e la cottura in forno per un cuore fondente

Ora bisognerà ungere i tortini e versare all’interno circa 2 cucchiai d’impasto. Questo è il momento di aggiungere al centro un cubetto ghiacciato di crema di pistacchio e coprirlo con un altro po’ d’impasto. È consigliabile non superare i 2/3 del pirottino, per evitare che l’impasto possa fuoriuscire durante la cottura in forno.

Infornare il tutto a 190 gradi per 10 minuti a forno preriscaldato. I tempi di cottura potrebbero variare di pochissimi minuti in base alle prestazioni del forno.

In genere, occorrerà sfornare i tortini quando sarà possibile osservare una bella crosticina sulla superficie dei tortini. Capovolgere gli stampini e servire ben caldi per un perfetto cuore morbido e cremoso.

