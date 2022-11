Pochi conoscono come utilizzare le erbe aromatiche per creare sfiziose ricette di carne e pesce

Per rendere migliori i nostri piatti non c’è modo migliore che utilizzare le erbe aromatiche. Questi condimenti danno un tocco in più alle nostre pietanze. Non solo diventano più gustose, ma ci renderanno dei veri chef agli occhi degli altri.

Un aspetto assolutamente da non dimenticare, però, è il giusto uso di queste erbe. I corretti abbinamenti sono fondamentali per esaltare al meglio il sapore del cibo. Non solo, ma anche per evitare di rovinare le nostre ricette con quelli sbagliati. Basta conoscere qualche trucco per scegliere la giusta erba aromatica.

Pochi conoscono come utilizzare le erbe aromatiche in cucina

Per prima cosa dobbiamo conoscere quali sono i tipi di erbe aromatiche più comuni ed utilizzati. Le erbe aromatiche, inoltre, sono molto diverse dalle spezie, che derivano dall’essiccazione di fiori, gemme, radici o semi di una pianta. Infatti, le erbe sono ricavate dalle parti verdi della pianta e si possono utilizzare fresche. Per questo motivo, è consigliato coltivarne alcune in casa.

La prima che andiamo ad analizzare è il basilico. Questa erba è molto apprezzata ed è un simbolo della cucina mediterranea e, più precisamente, italiana. Le foglie di questa pianta sono profumate e possono essere utilizzate fresche, tritate o essiccate. L’abbinamento migliore è sicuramente quello con il pomodoro, sia nei sughi che con quello fresco. Il basilico è, inoltre, ampiamente utilizzato nella pizza. Lo si utilizza, però, anche per le verdure estive, come melanzane, zucchine e peperoni, e negli ortaggi. Infine, è uno degli elementi più importanti per la creazione del pesto.

Il rosmarino per deliziosi contorni

La seconda erba aromatica molto usata è il rosmarino. Il profumo pungente e il sapore aromatico si uniscono perfettamente ai contorni. Tra quelli più sfiziosi troviamo le patate, specie se al forno, e i legumi. Il rosmarino, inoltre, è un ottimo alleato per aromatizzare i crostacei e la carne bianca. Se abbiamo del rosmarino essiccato, possiamo anche utilizzarlo per delle deliziose focacce.

La salvia, invece, è un ottimo elemento per la preparazione di condimenti a base di burro. Unita a questo alimento, si sposa perfettamente con la pasta ripiena. Si possono utilizzare le sue foglie anche per aromatizzare deliziosi arrosti, così come verdure tipo zucca e spinaci.

Come abbinare le erbe aromatiche a carne e pesce

Sembra semplice, ma pochi conoscono come utilizzare le erbe aromatiche con i secondi. Manzo e vitello, che hanno un gusto intenso, si devono unire a origano, prezzemolo, salvia e rosmarino. Queste erbe, infatti, non sovrasteranno il gusto della carne. Il maiale, invece, lo si può unire ad alloro, timo e origano. Per quanto riguarda poi le carni bianche, come pollo e tacchino, queste si sposano molto bene con prezzemolo, salvia e rosmarino.

Si può esaltare grazie alle erbe aromatiche anche il sapore del pesce. Insalate di mare sono spesso accompagnate dal prezzemolo. Pesce cotto alla griglia e al forno, invece, è perfetto con basilico, salvia e rosmarino. Basta davvero poco per portare i nostri piatti al livello di quelli del ristorante.