Un contorno facile e veloce con una verdura di stagione sana e golosa che non è la solita zucca

Quali sono le verdure di stagione a novembre? Rabarbaro, patate novelle, cipolla, barbabietola, sedano, lattuga e indivia, funghi, ravanello, cipolla, radicchio, finocchio, carciofo e cavolfiori.

Come abbiamo appena visto l’offerta è molto vasta anche se sicuramente inferiore rispetto a quella della stagione estiva. L’ortaggio simbolo del mese di novembre e in generale della stagione autunnale è la zucca, che a voler essere precisi è però un frutto e non una verdura.

Si presta sicuramente alla preparazione di tanti piatti e persino di buonissimi panini di cui tutti chiederanno la ricetta. In questa guida vedremo però come cucinare un’altra verdura per preparare un contorno facile e veloce.

Il carciofo: quante calorie ha e quali sono le sue proprietà nutritive

Esistono due varietà di questa verdura. Una è quella autunnale, disponibile in questo periodo. Si tratta di un ortaggio ipocalorico (47 kcal/100 g) e di antiossidanti.

Questi ultimi difendono l’organismo dall’azione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento. Buona anche la presenza di vitamine appartenenti al gruppo B, che favoriscono il corretto funzionamento del metabolismo. Tra queste c’è anche la vitamina B9, di vitale importanza per le donne in stato di gravidanza. Infine, è da segnalare la presenza della vitamina K, fondamentale per il processo di coagulazione del sangue e per la salute delle ossa.

È un alimento ottimo per le diete dimagranti

Oltre a contenere poche calorie il carciofo è un alimento ricco di fibre. Queste ultime favoriscono la sazietà, limitano l’assorbimento calorico e favoriscono il controllo della glicemia. È dunque un ottimo alimento da integrare nei regimi alimentari volti al dimagrimento.

Un contorno facile e veloce al forno con il carciofo

Vediamo dunque come preparare i cuori di carciofo farciti. Per farlo servono pochissimi ingredienti e bisogna semplicemente saper usare il forno. Quindi si tratta di un piatto che tutti possono preparare.

Ingredienti per 4 persone

4 carciofi;

40 g di formaggio grattugiato;

1 albume (35 g);

noce moscata;

pinoli;

succo di limone.

Procedimento

Pulire accuratamente i carciofi. Spuntarli, scavarli al centro e aspergerli con un po’ di succo di limone. In questo modo si eviterà che si anneriscano.

In una ciotola a parte montare l’albume a neve. Aggiungere il formaggio grattugiato, la noce moscata e i pinoli e mescolare il tutto. Quindi distribuire il composto all’interno dei carciofi e metterli a cuocere in forno ad una temperatura di 170° per 20 minuti. Per renderli ancora più croccanti, azionare il grill durante gli ultimi 5 minuti di cottura. Ecco che questo contorno facile e veloce è pronto. Al termine della cottura non resta che farlo raffreddare e servirlo in tavola.