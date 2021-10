Quando andiamo a fare una gita durante il weekend può capitare di vedere delle macchine posteggiate a bordo strada. Spesso pensiamo che queste macchine si sono fermate per riposare o per eventuali bisogni fisiologici. Tuttavia, se notiamo che accanto alle macchine comincia un sentiero che si inerpica in mezzo ai boschi, dovrebbe venirci un dubbio.

In special modo se siamo in autunno, è molto probabile che nei boschi vicini ci siano i funghi. Infatti, se partiamo di prima mattina e vediamo quelle macchine la probabilità di trovarci vicino ai porcini è altissima. Tuttavia, sembra proprio che la ricerca dei funghi porcini sia un affare privato di pochi adepti. La maggioranza degli italiani non saprebbe riconoscere un porcino e dove andarlo a cercare. Difatti, pochi conoscono come trovare e riconoscere i funghi porcini nel bosco.

L’altitudine da ricercare

I funghi porcini non nascono dappertutto. Anzi, nascono in boschi estremamente selezionati e a un’altura ed esposizione particolari. In altre parole, dovremmo salire almeno sui 700 o 800 metri sul livello del mare. L’esposizione del bosco deve guardare verso Sud, dove il sole è più forte.

Inoltre, i boschi in cui nascono i funghi devono essere poco ariosi e leggermente diradati. Insomma, se vediamo un bosco sugli 800 metri sul livello del mare, abbastanza diradato e rivolto a Sud siamo di fronte, forse, a una miniera d’oro.

Pochi conoscono come trovare e riconoscere i funghi porcini nel bosco

Avendo capito a quale altitudine dirigerci dobbiamo ora capire che boschi scegliere. I porcini seguono le regole generali dei funghi: si dicono simbiotici perché nascono e crescono in simbiosi con alcuni alberi.

Gli alberi che fanno nascere i porcini sono le querce, i castagni, i faggi, le betulle e i pini. Ognuno di questi alberi farà nascere delle tipologie di porcini leggermente diversi. I porcini nati sotto i pini saranno gustosissimi e ideali per questa ricetta, mentre quelli nati sotto i faggi saranno molto sodi.

I porcini nati sotto le betulle, le querce e i castagni sono più morbidi e perfetti per essere impanati. Per riconoscere i porcini dobbiamo sapere che hanno il cappello ricurvo ed emisferico. I suoi tubuli variano secondo l’età del fungo: bianco da giovane e verde da vecchio. Ad ogni modo, di fronte a qualsiasi tipo di dubbio, raccomandiamo di andare in un centro specializzato per delucidazioni. Non dovremmo mai mangiare dei funghi di cui abbiamo anche solo un leggero dubbio.

