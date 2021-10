Un’abitudine che accomuna milioni di donne italiane è quella di tingersi i capelli, soprattutto dopo una certa età. Molte di noi vogliono cambiare il colore naturale soprattutto per coprire i capelli bianchi. Si tratta di una scelta impegnativa che ci prende molto tempo e denaro, eppure in poche siamo disposte ad accettare uno stile naturale che esalti i capelli grigi e bianchi.

Molto spesso tendiamo a scegliere le solite tinte chiare, credendo che diano luce, ma in certi casi questo può essere uno sbaglio. Oggi vedremo un’alternativa, infatti diremo basta tinta bionda ora che conosciamo questo bellissimo colore che ringiovanisce di molti anni. Vediamo di quale colore si tratta.

Ecco perché il biondo cenere è da evitare

Quando i capelli bianchi non si riescono più a nascondere, in molte optano per una tinta alla radice che copra tutto e ci doni un colore uniforme e giovanile. Le tinte preferite dalle italiane sono quelle chiare, che vanno dal castano chiaro al biondo cenere, con grande richiesta anche del biondo oro e del platino. Molti amati anche i riflessi e i trattamenti che creano giochi di luce e ciocche più chiare, in grado di illuminare il volto.

Questi trattamenti possono andare bene per alcune donne, chi ha un colore naturalmente chiaro e vicino al biondo, ma possono essere eccessivi per chi invece da giovane era castana scura. Oggi vedremo un colore di capelli perfetto per chi è stufo del solito biondo cenere e vuole qualcosa di diverso.

Basta tinta bionda ora che conosciamo questo bellissimo colore che ringiovanisce di molti anni

Il colore naturale della maggior parte delle donne italiane è il castano, in una gamma tra il castano chiaro e il nero. Quando queste persone invecchiano e vogliono coprire i “fili” bianchi dovrebbero optare per tinte vicine al colore originale, per ottenere un effetto naturale.

Se siamo naturalmente nere scegliere una tinta chiara è un grave sbaglio. Il colore probabilmente non sarà in grado di esaltare i nostri tratti ed inoltre l’effetto sarà molto poco naturale.

La scelta migliore è quella di un colore caldo ma scuro, come il castano cioccolato. Perfetto per i nostri tratti somatici e dona personalità facendoci sembrare più giovani. Nessuno sospetterà che non si tratta del nostro colore naturale.

Se da giovani invece eravamo bionde, questo colore è perfetto anche per noi, perché dona luce e personalità e probabilmente si abbina bene ai nostri tratti somatici e coprirà tutti i capelli bianchi.

Per avere capelli sempre perfetti, poi, dovremmo usare sempre il balsamo sotto la doccia. Ecco quali errori evitare sotto la doccia se vogliamo che il balsamo faccia effetto e i nostri capelli siano morbidissimi.