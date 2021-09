Quando arriva l’autunno, arrivano i funghi. Regalo della natura, i funghi sono un ingrediente fondamentale di moltissime ricette. La maggior parte degli italiani preferisce i porcini cucinati nel risotto o fritti, ma esistono tante varianti per gustarli al meglio. Inoltre, non esistono solo i porcini, ma tantissime altre varietà di funghi hanno dei sapori davvero unici che dovremmo conoscere.

I finferli, ad esempio, sono perfetti per molti sughi per la pasta, così come i porcinelli rossi. Oggi vediamo insieme un sugo per la pasta in cui i funghi sono coprotagonisti. Un altro ingrediente, però, darà al piatto quell’equilibrio e quel sapore che tutti cerchiamo in autunno. Infatti, funghi e ingrediente segreto per un sugo della pasta da leccarsi i baffi. Vediamo di che si tratta.

Ingredienti

200 grammi di porcini o finferli;

prezzemolo a piacere;

olio extravergine di oliva;

salsiccia di Bra;

latte, mezzo bicchiere;

sale e pepe;

timo.

Preparazione

Già leggendo la lista degli ingredienti si capisce qual è quello segreto di cui vogliamo parlare oggi. Si tratta della celeberrima salsiccia di Bra, prodotta nell’omonima località della provincia di Cuneo. La salsiccia di Bra è unica al Mondo: si produce essenzialmente solo con carne di vitello.

La storia ci racconta che la comunità ebraica della zona l’ha ideata per cercare di evitare il consumo della carne di maiale. Per la religione ebraica, infatti, la carne di maiale è vietata. Oggi, la salsiccia di Bra viene prodotta anche con l’aggiunta di grasso di maiale, ma la maggior parte della carne resta sempre di vitello. La caratteristica fondamentale di questa salsiccia è il suo essere molto magra, perciò, la si può consumare anche da cruda come antipasto. Oggi, invece, la vediamo protagonista insieme ai funghi di una ricetta per un sugo per la pasta.

Funghi e ingrediente segreto per un sugo della pasta da leccarsi i baffi

Per preparare questo grande sugo, dobbiamo innanzitutto pulire i funghi. Possiamo usare sia i porcini sia i finferli, dato che entrambi si sposano benissimo con la salsiccia di Bra. Una volta puliti, versiamo un filo d’olio in una padella e li passiamo velocemente. Allo stesso tempo, prendiamo il nostro prezzemolo e lo tritiamo. Lo versiamo sui funghi con l’aggiunta del mezzo bicchiere di latte, che ci servirà ad amalgamare il tutto.

Mentre vediamo che il sugo cuoce, buttiamo la pasta. Aspettando di scolarla, tagliamo la nostra salsiccia di Bra e la mettiamo da parte. Facciamo passare l’ultimo minuto di cottura della pasta nella padella per poi aggiungere la salsiccia di Bra cruda direttamente sul piatto. Buon appetito!

