I mesi che precedono l’inverno sono tra i più tristi per giardini e terrazze. Infatti la maggior parte delle piante ha terminato il periodo di fioritura, le foglie cadono e tutto diventerà molto più spoglio.

Per questa ragione in molti cercano delle piante capaci di rallegrare anche i momenti prima dell’inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra queste piante dall’incredibile fioritura autunnale possiamo citare l’Hippeastrum e il crisantemo.

Spesso associato alla commemorazione dei defunti questo “fiore d’oro” è anche perfetto per abbellire terrazze e balconi per mesi. La fioritura del crisantemo avviene proprio tra ottobre e novembre e dura un paio di mesi.

Si tratta di una pianta molto amata in Giappone dove è simbolo di gioia e pace. Per questo motivo ottobre e novembre saranno mesi pieni di gioia per chi sceglie questa pianta dall’incredibile fioritura autunnale.

Dove comprare

Dal momento che è legato alla tradizione di cimiteri e commemorazione dei defunti i crisantemi si troveranno facilmente in vendita all’inizio dell’autunno.

Infatti possono essere acquistati dall’inizio di ottobre sia in vivai specializzati che nei supermercati. Quando si scelgono i crisantemi si consiglia di spendere qualche soldo in più ma optare per una pianta coltivata in Italia.

Saranno, sicuramente, piante più resistenti e durature rispetto a quelle provenienti dall’estero e già trasportate per migliaia di chilometri.

Osservare attentamente i crisantemi prima di acquistarli, i boccioli dovranno avere capolini aperti e senza appassimenti né macchie o foglie secche.

Ottobre e novembre saranno mesi pieni di gioia per chi sceglie questa pianta dall’incredibile fioritura autunnale

Solitamente i crisantemi vengono venduti in vasetti molto piccoli e già in parte fioriti. Una volta portati a casa si sconsiglia di procedere al rinvaso, infatti la pianta potrebbe subire un trauma capace di bloccarne la fioritura.

Le piante molto piccole e quelle molto grandi, poi, dovranno essere annaffiate con molta regolarità, anche quotidianamente in ottobri particolarmente caldi.

La carenza idrica, infatti, farà afflosciare le foglie e i boccioli seccheranno molto velocemente.

Anche se abbiamo appena consigliato di annaffiare frequentemente si consiglia di tastare il terriccio prima di procedere.

Con substrato umido non sarà necessario procedere, il rischio potrebbe essere quello di vedere comparire della muffa.

Per una maggiore durata dei fiori si può utilizzare del concime liquido per piante da fiore da diluire in acqua una volta alla settimana.

La pianta andrà sistemata in una zona semi ombreggiata o al sole sia in casa che su terrazze o in giardino.

Dopo la fioritura tra la fine di novembre e dicembre si dovranno recidere i fusti a circa una quindicina di centimetri di altezza. Annaffiare sporadicamente e, se tenuti all’esterno, se non piove per un mese.