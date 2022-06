Che mangiare il pesce faccia bene non è certo un mistero, anche se in molti sono spaventati dal costo o dalla preparazione. In realtà, approfondendo un po’ la conoscenza degli alimenti, scopriremo che sono tantissimi i pesci economici e magri per fare un favore al fisico.

È il caso, ad esempio, delle golose sardine, spesso snobbate ma che regalano piatti deliziosi e raffinati ricchi di omega 3.

Il pesce di cui parleremo in seguito, invece, ha non solo il pregio di essere facile da cucinare, ma anche quello di essere privo di spine.

Poche calorie e alleato della salute

Il pesce in questione è la deliziosa rana pescatrice, o coda di rospo, particolarmente amato per la sua consistenza e l’assenza di spine. Inoltre la rana pescatrice è un’ottima soluzione per chi cerca un pesce ipocalorico, a differenza del solito salmone. Anche se pochi comprano questo pesce magro, le sue proprietà sono davvero interessanti. Questo grazie ai minerali contenuti, come il fosforo utile alla salute di ossa e denti, o il potassio per mantenere la pressione nella norma.

Di seguito vedremo che cucinare questo pesce è una vera passeggiata, fornendo una ricetta per un golosissimo primo piatto.

Pochi comprano questo pesce magro senza spine da servire a pranzo e cena per sbalordire gli ospiti

Quello che realizzeremo sarà un semplice ragù di rana pescatrice da preparare in pochi passaggi.

Gli ingredienti sono:

rana pescatrice;

sedano;

carota;

cipolla;

aglio;

pomodorini;

prezzemolo;

mezze maniche;

vino bianco.

Per prima cosa dovremo acquistare la rana pescatrice e farla pulire in pescheria chiedendo di farci dare anche gli scarti. Questi saranno poi messi a tostare in padella con un semplice battuto di sedano, carota e cipolla. Quando gli scarti del pesce e le verdure saranno tostati, copriamo con dell’acqua fredda e lasciamo cuocere un’oretta. In seguito filtriamo il tutto per ottenere un ottimo fondo di pesce. Ora taglieremo a cubetti i filetti di pescatrice che faremo cuocere rapidamente in padella per poi sfumare con vino bianco e mettere da parte.

A questo punto mettiamo in padella dell’olio, uno spicchio di aglio, un gambo di prezzemolo e dei pomodorini tagliati a metà.

Incredibilmente cremosa

Quando i pomodorini saranno ammorbiditi schiacciamoli per poi eliminare l’aglio e il gambo di prezzemolo.

Nel frattempo mettiamo a cuocere la pasta in acqua bollente per poi scolarla a metà cottura nella padella con i pomodori. Ultimeremo la cottura utilizzando il brodo di pesce realizzato in precedenza conferendo un delizioso sapore ed un’irresistibile cremosità. In ultimo aggiungeremo anche la rana pescatrice cotta in precedenza. Non resta che mantecare con un filo d’olio, aggiungere un trito di prezzemolo e, a piacere, scorza di limone.

