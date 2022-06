Avere dei meravigliosi balconi fioriti per tutta l’estate è un desiderio condiviso. I gerani sono tra i fiori più conosciuti perché coloratissimi e facili da coltivare. Sono molto resistenti e dimorano sul nostro balcone a lungo. Ci sono tuttavia dei piccoli accorgimenti che non tutti conoscono che ci garantiscono piante bellissime e fioriture intense. Andiamo a vedere come fare per assicurarci tutto questo.

Piccoli segreti dei vivaisti

Per avere delle belle piante dobbiamo saperle scegliere già al momento dell’acquisto. Le piantine devono avere un aspetto sano e devono presentare boccioli e non fiori già aperti. Poniamo attenzione anche alle foglie che devono essere verdi e prive di macchie e al fusto che deve avere un aspetto folto e vigoroso.

Inoltre, per non rovinare le piante subito dopo l’acquisto, dobbiamo portarle a casa in cassette o in scatole e non nelle buste di plastica.

Un altro accorgimento da prendere è di non metterle subito a dimora. Spesso le piante di geranio arrivano da un recente trapianto ed è consigliabile aspettare un paio di settimane prima di sistemarle in un vaso più grande. Quando le metteremo a dimora sceglieremo dei vasi abbastanza grandi con non meno di 12 cm di diametro.

Scegliamo bene la terra che deve essere fresca e ben drenata. Ci sono in commercio dei terricci specifici per la coltivazione dei gerani che sono ricchi di torba e di argilla. Evitiamo i ristagni aggiungendo una sabbia a grana grossa oppure mettiamo sul fondo del vaso un po’ di argilla espansa. Anche l’esposizione ha la sua importanza, quella ideale è a Sud, Sud Est perché il geranio ama una posizione soleggiata. Infine annaffiamolo regolarmente quando fa molto caldo o quando il terriccio è asciutto.

Balconi e giardini profumeranno di arancio e di cedro per tutta l’estate con queste piante che colorano gli spazi di rosa e di fucsia

Per avere balconi sempre belli e fioriti durante l’estate dobbiamo scegliere anche le varietà più belle e profumate di gerani. Alcune con la loro intensa fragranza agiscono da repellenti e riescono a tenere lontane le zanzare.

Tra queste vi è il geranio Prince of Orange una bella pianta dai fiori rosa e dal bel fogliame verde. È particolarmente profumato e basta portarlo all’interno di una stanza per deodorare tutto l’ambiente. Emana una deliziosa fragranza all’arancia soprattutto se si prendono le foglie e le si strofina le une contro le altre. In questo modo balconi e giardini profumeranno di arancio per tutta l’estate.

Un’altra varietà dalla bellezza e dal profumo considerevoli è il geranio Brunswick dai grandi fiori di colore rosa tendente al fucsia. È una pianta vigorosa e rigogliosa che emana un profumo speziato con note di cedro.

I gerani profumati prediligono le esposizioni soleggiate e si adattano ai climi caldi.

