La stagionalità degli alimenti aiuta non solo a rispettare l’ambiente ma anche a mangiare con maggior gusto. Per questa ragione sarebbe bene ogni tanto allargare gli orizzonti e orientarci verso prodotti meno noti. Il pesce che consigliamo oggi è diffuso nella zona del Mediterraneo e, proprio in questo periodo, è possibile trovare gli esemplari più pregiati. Stiamo parlando della deliziosa gallinella di mare, pesce povero di grassi ma ricco di proprietà nutritive. Pochi comprano questo pesce magro ed economico eppure, oltre ad essere amico della salute, è un pesce estremamente versatile.

Ricco di proprietà

Un filetto di gallinella di mare da 100 g vanterebbe appena 80 calorie e proteine animali di alta qualità, così come i grassi al suo interno. Questo pesce, inoltre, conterrebbe una buona quantità di minerali utili al fisico sotto diversi punti di vista. Tra questi merita menzione il potassio, alleato della salute cardiovascolare e nel controllo della pressione. Inoltre il consumo di gallinella potrebbe essere di supporto alla salute di ossa e denti. Questo grazie al calcio e al fosforo ma, soprattutto, grazie alla vitamina D di cui questo pesce è una preziosa fonte. Oltre ai tanti nutrienti, infine, la gallinella è un pesce piuttosto economico.

Ma vediamo come possiamo portarlo in tavola.

Pochi comprano questo pesce magro ed economico ricco di vitamina D e alleato delle ossa ottimo per zuppe e pasta

La gallinella di mare si presta a moltissime preparazioni. Può essere cotto in forno o alla brace, diventare il valore aggiunto di alcune deliziose zuppe, o condire un piatto pasta. Ed è proprio con la pasta la ricetta che vedremo in seguito.

Prendiamo le nostre gallinelle e sfilettiamole, operazione che possiamo far eseguire anche in pescheria ma chiedendo di darci anche gli scarti. Questi saranno messi in una pentola assieme a dei gambi di prezzemolo facendo ben tostare il tutto. Schiacciamo con un mestolo teste e lische per far fuoriuscire il sapore di mare e poi bagniamo con acqua. Lasciamo bollire 20 minuti per ottenere un ottimo brodo che utilizzeremo per cuocere la pasta.

Nel frattempo in una padella metteremo dell’olio e dell’aglio che toglieremo una volta imbiondito. A questo punto aggiungiamo in padella dei pomodorini tagliati a metà, olive nere e capperi.

Pasta deliziosamente cremosa

Versiamo un paio di mestoli di brodo di pesce in padella e aggiungiamo la pasta direttamente al suo interno. In questo modo cuoceremo la pasta come fosse un risotto facendole assorbire tutto il sapore del brodo. Naturalmente aggiungeremo brodo quando la pasta comincerà ad asciugare.

Solo quando mancheranno 2 minuti alla cottura, aggiungeremo i filetti di gallinella che cuoceranno con il calore. Ed ecco che in poco tempo abbiamo realizzato un piatto irresistibilmente buono e cremoso e ricco di nutrienti.

