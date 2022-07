Due fenomeni eccezionali arriveranno nel cielo di luglio. Certamente due momenti da non mancare e che coinvolgono la Luna prima di tutto. Prepariamoci allora a ricevere la nostra dose di fortuna regalata da un Cielo particolarmente propizio.

Proprio il 13 luglio ci sarà il fenomeno della Luna piena. Non sarà una Luna come le altre, perché questa è la più grande di tutto l’anno. Sarà anche la più luminosa, proprio perché è la più vicina alla Terra. Ci sarà anche la potente Luna del Cervo e il bacio col pianeta Saturno.

Luna vicinissima significa un grande influsso sulla Terra e sui segni zodiacali. Lo fa già normalmente quando non è tanto prossima. Le maree si alzano e i segni zodiacali anch’essi ricevono il suo magnetismo. Anche gli animali risentono di questa Luna grande e potente. I lupi ululano e a volte lo fanno anche i cani.

Si chiama Luna del Cervo perché gli Indiani d’America la chiamavano così. Luglio è l’epoca in cui ai cervi maschi crescono le corna. Una Luna che porta allora il senso della crescita e della rinascita.

I segni zodiacali riceveranno proprio questo influsso. Un potere che ingrandisce le possibilità di ogni segno, perché la Luna accresce la loro forza.

La potente Luna del Cervo e il bacio con Saturno colmeranno d’oro 3 segni zodiacali sonnecchianti, risvegliati dalla fortuna

Dopo la Luna del Cervo del 13 luglio, un altro fenomeno raro si produce nel Cielo la notte fra il 16 e 17 luglio. Ci sarà il bacio tra la Luna e il pianeta Saturno. Un momento visibile anche ad occhio nudo, poiché in questo periodo estivo, i grandi pianeti sono visibili nel Cielo notturno.

Luna e Saturno rappresentano due energie molto simili. Il movimento di Saturno sarà di tipo retrogrado. Quando i pianeti si muovono in questo modo si dice che le energie si invertono. Le influenze potrebbero allora diventare negative. Ne subiranno un po’ l’influsso il Toro, la Vergine e il Capricorno. La parola d’ordine è di non abbattersi, ma di rimanere positivi e tranquilli. Infatti arriva la Luna salvatrice a mitigare Saturno.

La Luna viaggia incontro al pianeta Saturno e cerca di mitigarlo. Saturno rappresenta nello zodiaco il senso di responsabilità e del dovere. Rappresenta tutte le lezioni che non abbiamo appreso dal passato e che sono in sospeso. Così incontrando i segni impreparati, li inviterà a ripetere i compiti e ad imparare la lezione. La vita non è forse un cammino di saggezza?

Poiché Saturno non è un Pianeta tenero quando rimprovera, ecco la Luna che gli viene incontro. Dal bacio tra Saturno e la Luna nasceranno nuove profondità. Infatti l’influsso della Luna è di tipo interiore, ci aiuta a mettere a nudo le debolezze e a guarirle. Solo chi riesce per un attimo ad estraniarsi e ritrovare la giusta armonia, sarà colmato d’oro. Ne usufruiranno i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, sonnecchianti finora e svegliati dalla fortuna.

Un’occasione da non perdere per riempire la vita di fortuna e amore.

