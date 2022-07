Ecco la nuova offerta di Trenitalia per risparmiare fino al 30% sui treni Frecciarossa, Frecciargento e FrecciaBianca

Il mese di luglio accoglie a braccia aperte gli sconti della compagnia ferroviaria del gruppo Ferrovie dello Stato. Trenitalia riserva un risparmio del 30% sul prezzo del biglietto a coloro che inseriranno un codice promo in fase di prenotazione. Bastano pochi passaggi per approfittarne, ma è indispensabile il rispetto di alcune condizioni riportate di seguito.

Tutti i vantaggi e le condizioni

Ecco la nuova offerta di Trenitalia. Non importa né la destinazione né la lunghezza della tratta. Per prenotazioni sui treni Frecce, ossia Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, potremo ricevere il 30% di sconto sul prezzo della tariffa Super Economy. Quest’ultima, la scelta più economica messa a disposizione dal vettore, è tuttavia soggetta a disponibilità, con un numero di posti variabile. Come fare, dunque, per approfittare dell’offerta? Innanzitutto, accertiamoci della presenza della tariffa Super Economy per il biglietto scelto. Se questa è disponibile, passiamo al verificare le altre condizioni della promozione.

L’offerta, infatti, copre solo i biglietti con data di viaggio entro un determinato periodo, all’infuori del quale il codice promo risulta inutilizzabile. Questo va dal giorno 16 luglio al 30 settembre 2022, ideale per risparmiare sugli spostamenti dalle lunghe distanze durante le vacanze estive.

Trattandosi di una promozione a tempo, è inoltre presente un termine di scadenza massimo, fissato per le ore 15 di lunedì 11 luglio 2022. Come fare per prenotare i biglietti al prezzo scontato, inserendo correttamente il codice promo nel campo apposito? Trenitalia offre agli interessati una mini-guida di 3 passaggi, disponibile nella pagina riservata all’offerta sul sito ufficiale.

Una volta selezionato un biglietto secondo le condizioni riportate prima, procediamo nel processo di acquisto, arrivando alla pagina dei dati dei viaggiatori. Inseriamo, pertanto, il codice promo collegato alla promozione per visualizzare il prezzo scontato.

Ecco la nuova offerta di Trenitalia per risparmiare fino al 30% sui treni Frecciarossa, Frecciargento e FrecciaBianca

Il codice sconto per approfittare di una riduzione del prezzo del 30% in tariffa Super Economy è “LUGLIO22”. La promo è valida per acquisti non solo online, da sito o app, ma anche presso biglietterie, macchinette self-service, agenzie di viaggio e call center.

Non dimentichiamo che è disponibile un’altra promozione sui treni ad alta velocità, anch’essa fino a lunedì. Arriva dal vettore Italo Treno e promette sconti fino al 50%.

