Le lunghe e incandescenti giornate estive sono sinonimo di piatti semplici e freschi. Questa è la ragione del perché le nostre tavole sono spesso arricchite da pomodoro e mozzarella, la cosiddetta caprese, da insalate di riso o pasta fredda. Queste pietanze rischiano di diventare monotone e per questo spesso suggeriamo delle sorprendenti varianti.

Ecco perché di seguito presenteremo un piatto da gustare caldo o freddo per sfiziosi pranzi e cene d’estate.

Ingredienti e preparazione

Quella che realizzeremo è un tipo di pasta che può essere mangiata sul momento oppure lasciata freddare, ma il risultato sarà sempre superlativo.

Gli ingredienti necessari alla preparazione sono:

pasta corta;

patate;

fagiolini;

pesto di basilico;

mandorle;

scorza di limone.

Innanzitutto, se non ne disponiamo già, possiamo pensare di realizzare il pesto in casa nostra. Questo è possibile seguendo alcuni semplici passaggi per prepararlo con e senza mortaio. Tuttavia è possibile saltare questo passaggio acquistandone uno già pronto.

Proseguiamo sbucciando le patate e mettendole a bollire in abbondante acqua salata fin quando non saranno morbide, ma che non si sfaldino. Quando questo accadrà, scoliamole e tagliamole a piccoli cubetti che poi condiremo con olio e sale.

Ora è il turno dei deliziosi fagiolini, ortaggio fresco e leggero ma ricco di vitamine.

È questo il piatto da mangiare caldo o freddo d’estate più gustoso della caprese, insalata di riso e prosciutto e melone

I fagiolini dovranno essere puliti e farlo è davvero semplice. Dovremo semplicemente “spuntarli” ovvero eliminare la cima e tirare verso di noi al momento del taglio. In questo modo riusciremo a rimuovere anche il piccolo filamento centrale che potrebbe essere fastidioso da trovare in bocca. Una volta puliti i fagiolini, lessiamo anche loro per poi tagliarli grossolanamente.

Infine, su una padella con poco olio faremo tostare le mandorle per dare un tocco aromatico più intenso ed un gusto più pronunciato.

Siamo pronti per cuocere la pasta che, una volta pronta, possiamo scegliere se lasciar freddare o mangiare calda. Non resta che aggiungere gli ingredienti preparati in precedenza, un ultimo giro di olio e una grattugiata di scorza di limone.

Se dunque siamo stanchi delle solite pietanze estive, è questo il piatto da mangiare caldo o freddo per far contenti i nostri ospiti.

