Come avere un fisico asciutto e tonico senza palestra? I 3 esercizi di Brad Pitt sono la soluzione

Definire i muscoli e snellire il fisico è un obiettivo alla portata di tutti. Ciò che conta è seguire l’allenamento corretto e una dieta equilibrata. Nel primo caso, le star del cinema sono spesso un punto di riferimento. Pensiamo a Brad Pitt, che vanta non solo un sex appeal invidiabile ma anche un fisico scultoreo. Se vuoi seguire il suo esempio, puoi iniziare ad allenarti efficacemente a casa coi tre esercizi che pratica regolarmente. Ecco quali sono e la tecnica per svolgerli alla perfezione.

Ce lo ricordiamo per film capolavoro come Fight Club e Troy, ma Brad Pitt ha sempre incantato per il fascino da seduttore. Le donne di qualsiasi età ne vanno matte e il merito va certamente alla cura del corpo che lui stesso osserva. In effetti, la superstar americana avrebbe dichiarato di seguire un allenamento regolare, che gli permetterebbe di tonificare ogni singolo muscolo. Tra gli esercizi da lui svolti ce ne sono tre che puoi fare anche tu comodamente da casa. Non serve nessun attrezzo o peso particolare, ma basta un semplice tappetino e qualche metro quadro a disposizione.

La routine per petto, glutei e addominali

Alla domanda su come avere un fisico asciutto e tonico senza palestra risponde dunque Brad Pitt. E lo fa svelandoci il suo piano d’allenamento. Alcuni esercizi che pratica necessitano comunque di strumenti specifici. Tra cui le croci ai cavi e su panca, perfette per scolpire il petto.

A questi si aggiungono curl e push down per le braccia e qualche serie di rematore e lat machine per allenare il dorso. Ovviamente, non si dimentica nemmeno delle gambe, a cui dedica ripetizioni di leg extension, affondi e leg press.

Ecco come avere un fisico asciutto e tonico senza palestra coi 3 esercizi a corpo libero consigliati dalla star

L’allenamento che Brad effettua non si basa unicamente sull’utilizzo di pesi o macchinari. La star, infatti, ama lavorare anche a corpo libero e per farlo si affida a tre esercizi semplicissimi. Il primo sono quelle che molti chiamano flessioni e che, in realtà, sarebbero piegamenti. Si fanno mettendosi proni, con le mani appoggiate a terra vicino al petto e i piedi sulle punte. Da qui si inspira, abbassandosi fino a sfiorare il pavimento col torace. Quindi si espira, alzandosi nuovamente e facendo forza sulle braccia.

Il secondo esercizio sono i pull up o trazioni, ideali per potenziare i muscoli della schiena e i flessori del braccio. Normalmente servirebbe una sbarra, ma con un pizzico di ingegno potresti farli direttamente sul pavimento. In quest’ultimo caso basterà mettersi a pancia in giù, con le braccia e il corpo totalmente allungati. In seguito, ci si dovrà spingere in avanti scivolando sulla superficie. Come alternativa, potresti appenderti a un tavolo o una porta resistenti.

L’ultimo esercizio sono gli squat. Si parte in piedi, con le gambe poco più larghe delle spalle e le punte rivolte di poco all’esterno. Si scende col busto, ispirando e allargando leggermente le ginocchia. Giunti al limite si sale, espirando bene e mantenendo la schiena sempre dritta.