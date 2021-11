La Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre presenta un concorso pubblico unificato dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.). Si tratta di una selezione, per titoli ed esami, volta alla copertura di 700 infermieri a tempo indeterminato, di cui 147 posti riservati ai volontari delle FF.AA.

I vincitori del concorso andranno a soddisfare le necessità occupazionali delle Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale. Considerando la conformazione geografica della Regione, l’occasione è ghiotta per chi vorrebbe lavorare e vivere in una località non distante dal mare. Lo stesso discorso vale anche per questi altri fantastici concorsi già illustrati.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La ripartizione dei 700 posti messi a concorso

I posti messi a concorso sono così distribuiti:

35 posti presso l’ASL 1, Area Territoriale del Ponente;

160 posti presso l’ASL 2, Area Territoriale del Ponente;

90 posti (27 riservati) presso l’ASL 3, Area Metropolitana Genovese (AMG);

180 posti (53 riservati) presso l’Ospedale Pol. San Martino –IRCCS, (AMG);

30 posti (8 con riserva) presso l’E. O. Ospedali Galliera, (AMG);

3 posti presso l’IRCCS G. Gaslini, (AMG);

2 posti presso l’Osp. Evangelico Internazionale, (AMG);

130 posti (39 riservati) presso l’ASL 4, Area Territoriale del Levante;

70 posti (20 riservati) presso l’ASL 5, Area Territoriale del Levante.

Il candidato indicherà (1 sola opzione) nella domanda per quale Area Territoriale intende concorrere.

Sono questi i requisiti generali e specifici di ammissione

Vediamo come fare per candidarsi, considerato che poche volte l’anno capitano concorsi da 700 posti a tempo indeterminato a 2 passi dal mare. Il bando prevede requisiti di carattere generale e specifico di ammissione al concorso.

Tra i primi troviamo anzitutto la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni consentite dalla legge. Poi è richiesta l’idoneità fisica all’impiego e non sono previsti limiti di età, salvo il non aver superato quella prevista per il collocamento a riposo. Non può accedere al concorso chi sia stato interdetto dai pubblici uffici, o escluso dall’elettorato attivo, o destituito dal impiego presso la P.A.

I requisiti specifici richiedono anzitutto il diploma triennale di laurea abilitante alla professione infermieristica. In alternativa, il diploma universitario di infermiere ovvero i diplomi riconosciuti equipollenti ai fini dell’esercizio della professione. Inoltre è richiesta l’iscrizione all’Albo professionale degli infermieri.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. L’art. 5, infine, dettaglia tutti i casi di esclusione dalla procedura concorsuale.

Termini e modalità di inoltro della domanda

Le istanze di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29 novembre. L’invio dovrà avvenire solo online, previa iscrizione obbligatoria del candidato sul portale dei concorsi della Regione Liguria.

Il bando precisa minuziosamente tutti i passaggi e le fasi da eseguire, e come operare per l’inoltro delle domande.

Poche volte l’anno capitano concorsi da 700 posti a tempo indeterminato a 2 passi dal mare

L’art. 7 afferma che la procedura selettiva si svolgerà mediante la valutazione dei titoli ed il superamento di una prova scritta e una orale.

Il punteggio per la valutazione dei titoli è pari a 40 punti. Essi sono così ripartiti: massimo 20 ai titoli di carriera, massimo 5 a quelli accademici, massimo 3 alle pubblicazioni, massimo 12 al C.V.

Sia la prova scritta che quella orale vengono valutate in trentesimi, e si intendono superate solo con un punteggio di almeno 21/30.

Per tutti i dubbi e/o dettagli, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando.

Approfondimento

Questi fortunati laureati guadagnano 1.841 euro netti a 5 anni dal titolo e sono richiestissimi.