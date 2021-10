La fortuna del Belpaese è quella di essere una Penisola baciata dal mare per centinaia e centinaia di km. Questo rende più agevole la ricerca di un posto di lavoro direttamente in una città sul mare, o comunque a pochissimi km di distanza.

In quest’ottica, questi fantastici concorsi offrono posti di lavoro a tempo indeterminato a due passi dal mare.

I concorsi prossimi a scadere

Nella G.U. n 79 del 5 ottobre (e quindi prossimi alla scadenza) troviamo 2 bandi del Comune di Comacchio, in provincia di Ferrara. In particolare, un bando è riservato alla selezione, per soli esami, di 4 istruttori direttivo tecnico, cat. D.

Invece il concorso (per titoli ed esami) dell’Azienda Ospedaliera ARNAS di Cagliari ricerca 30 unità per alcune aziende sanitarie. Le figure ricercate riguardano, in particolare, 10 posti di programmatore, Cat. C, e 20 posti di dirigente medico (medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza).

Passando alla G.U. n. 82 del 15 ottobre, troviamo anzitutto il concorso (per esami) del Comune di Chioggia per 5 posti di agente di polizia locale, cat. C.

Invece i 3 bandi del Comune di Loiri Porto San Paolo, in Sardegna, ricercano un istruttore amministrativo-contabile (Cat. C1), 2 collaboratori amministrativi (Cat. B3) e 1 istruttore tecnico (Cat. C1).

Infine il concorso del Comune di Imperia, per soli esami, ricerca 5 istruttori amministrativi, Cat. C, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali). La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa al Comune tramite PEC, entro le ore 12.00 del 25 ottobre.

Il sogno di lavorare a tempo indeterminato a due passi dal mare

Il bando (G.U. n. 83 del 19 ottobre) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli offre 15 posti di collaboratore professionale sanitario-ostetrica, cat. D. Il concorso, per titoli ed esami, prevede 7 riserve di posti ed è a tempo indeterminato.

Dalla G.U. n. 85 segnaliamo il concorso per titoli ed esami della Regione Puglia per complessive 126 unità, categoria B3. Si ricercano operatori per la Centrale Unica di Risposta del Numero Unico Europeo 112 (c.d. CUR NUE). I futuri assunti saranno divisi tra Modugno (provincia di Bari, sul mare) e Foggia e Campi Salentina (provincia di Lecce), in questi casi nell’entroterra. Per tutti i dettagli del bando (requisiti, termini, domanda) rimandiamo al seguente articolo.

Infine diamo uno sguardo alla G.U. n. 86 dello scorso venerdì. Tra i vari bandi segnaliamo, in particolare, quello del Comune di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Si tratta di un concorso per soli esami teso alla copertura di 10 posti (5 per il Comune di S. Margherita Ligure e 5 per il Comune di Rapallo) di istruttore amministrativo contabile, Cat. C.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma di maturità, mentre per l’inoltro della domanda ci sono solo 15 giorni di tempo.

In chiusura, una doverosa precisazione. Considerata la mole di dati di ogni singolo bando, invitiamo i Lettori interessati a prendere visione integrale del o dei bandi di proprio interesse.

