Nei report precedenti dell’Ufficio Studi era chiaro che la strada al ribasso fosse (quasi) l’unica praticabile. La settimana che si è conclusa il 29 ottobre ha manifestato con inaudita violenza questo concetto. Le azioni ePrice, infatti, hanno perso il 45,36% risultando essere il peggior titolo della settimana.

Questo tracollo ha fatto seguito a un aggiornamento della società in merito alla manifestazione di interesse non vincolante da parte di un primario operatore italiano del settore della grande distribuzione.L’obiettivo era quello di realizzare un investimento in ePrice Operations, società interamente controllata da ePrice.

In particolare l’operatore interessato all’investimento ha comunicato, al termine del periodo di esclusiva, di non volere proseguire nella trattativa. Un brutto colpo per ePrice che ha reagito dimezzando la sua capitalizzazione

Avvertenze sul titolo

Storicamente il titolo ha sempre fatto peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Ad esempio, negli ultimi tre anni ePrice ha perso il 98,6%, mentre il settore di riferimento ha guadagnato il 70,5%.

Un altro aspetto molto importante è legato alla volatilità.

ePrice è stata più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 10% a settimana. Va notato che non si tratta di un comportamento eccezionale. La volatilità settimanale di ePrice, infatti, è stata stabile nell’ultimo anno, ed è stata superiore al 90% dei titoli italiani.

Ci troviamo, quindi, in presenza di un titolo sul quale il rischio di movimenti molto violenti è molto alto. Questa caratteristica lo rende particolarmente inadatto a chi non ama il rischio in Borsa. Prestare, quindi, molta attenzione.

Il previsto crollo delle azioni ePrice non è ancora arrivato al capolinea, gli obiettivi del ribasso in corso secondo l’analisi grafica

ePrice (MIL:EPR) ha chiuso la seduta del 29 ottobre a quota 0,0212 euro in ribasso del 18,46% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Il previsto crollo delle azioni ePrice non è ancora arrivato al capolinea, gli obiettivi del ribasso in corso. Con la rottura del supporto in area 0,0296 euro si sono aperte le porte per l’ultima parte del ribasso che potrebbe portare le quotazioni in area 0,01 euro ulteriormente dimezzando il capitale del titolo.

Solo un immediato recupero di area 0,0296 euro potrebbe dare nuova forza al titolo aiutandolo a ripartire al rialzo.