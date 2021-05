È in commercio. Tutte lo desiderano, ma poche persone conoscono lo strumento geniale che sostituirà per sempre la carta forno facendo risparmiare soldi e salvando l’ambiente dagli eccessivi scarti. È proprio arrivato il momento di rivedere i nostri oggetti della casa e renderli più eco-sostenibili, ovviamente risparmiando.

Il mondo sta diventando più sostenibile

Il mondo sta cambiando e sta cercando di diventare sempre più sostenibile. Meno plastica, le nuove costruzioni possono essere fatte in legno, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto l’Ecobonus: insomma la strada sembra andare verso la sostenibilità.

Ognuno di noi però nel suo piccolo deve contribuire. Un modo per contribuire in modo attivo è sicuramente quello di produrre meno rifiuti, e quindi di riciclare al massimo gli oggetti. Un altro modo è informarsi, perché ad esempio poche persone conoscono lo strumento geniale che sostituirà per sempre la carta forno risparmiando soldi e salvando l’ambiente.

La carta da forno non si butta nella carta

Purtroppo la carta forno non si butta nella carta, questa va buttata nell’indifferenziato. E questo vuol dire solo una cosa: niente riciclo. Chi cucina tanto sa perfettamente che la carta forno è fondamentale, sennò tutti i cibi si attaccano e il risultato è un vero pastrocchio. Per fortuna esiste una soluzione super ecologica alla carta da forno.

Il tappetino di silicone per forno

Infatti esistono in commercio dei tappetini da forno in silicone che sostituiscono in modo meraviglioso la carta da forno. Magari stiamo cucinando dei biscotti oppure il pane, be’ non serve più la carta forno se si ha in casa questo tappetino.

Questo strumento con il suo particolare materiale si lava facilmente sia a mano sia in lavastoviglie. Non spreca come la carta forno. È sicuro, perché non rilascia gas. È inodore e insapore. Inoltre è antiaderente quindi si può anche cucinare senza olio. Non esistono solo i tappetti in silicone, ma esistono anche dei fogli forno in teflon. Questo materiale è lo stesso che ricopre le normali padelli da cucina antiaderenti.

