I social sono pieni di scatti fatti da star del cinema, modelle, cantanti, influencer, che appaiono in splendida forma. S’innesca una leggera invidia verso chi sa catturare un’immagine di sé quasi perfetta, sinuosa, raggiante.

Ci vorrebbe un master per capire quale sia la giusta posa, la luce e l’angolazione, finendo per fare milioni di foto per poi scartarle quasi tutte.

Per non parlare delle imperfezioni, che tutti hanno, del viso e del corpo, che si tendono a nascondere il più possibile. Sicuramente è un procedimento che attuano anche i più famosi.

Ma anche per i comuni mortali è possibile fare fantastiche foto senza troppi filtri. È consigliabile seguire le 5 regole del selfie perfetto con il cellulare per pose che fanno apparire in forma eccezionale e con il viso magro.

Un selfie con stile: istruzioni per l’uso

Non è mai troppo tardi per imparare le 5 regole del selfie perfetto con il cellulare per pose che fanno apparire in forma eccezionale e con il viso magro

Primo consiglio è quello di usare la fotocamera sul retro e non quella frontale. Solitamente ha dei pixel migliori ed è più performante, anche se non si potrà vedere in tempo reale la posa, si potranno fare più prove.

Scegliere il profilo migliore, può essere utile fare diversi tentativi per capire il lato che risalterà di più il fisico o il viso. Perché è sempre meglio girare un po’ lo sguardo e il corpo ed evitare foto perfettamente frontali.

La luce deve essere rivolta al viso, quindi dietro il cellulare, al massimo di lato, non usare il flash, ma cercare magari luci più surreali come le candele.

In perfetta forma

Vietate le foto scattate dal basso, che danno l’effetto doppio mento distorto e allontanare lo smartphone dal volto, mai troppo vicino. È sempre meglio scattare tenendo in alto il cellulare, rispetto al viso.

Ruotare il busto di tre quarti, mettendo una gamba davanti un’altra, come le migliori fotomodelle. La mano sul fianco sarebbe la ciliegina sulla torta per dare un’immagine snella e sfilata.