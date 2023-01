Plum-cake allo yogurt, il dolce ultra light con cacao e marmellata di albicocche. Solo 98 calorie!

Siamo a dieta e abbiamo voglia di dolce? Niente paura, molte diete prevedono la presenza del dessert, sia pure light e con pochissime calorie. Un assaggio di bontà senza sensi di colpa. Come quello che proponiamo.

Non è necessario rinunciare completamente ai dolci anche se dobbiamo perdere peso. Molti dietisti li inseriscono nella dieta soprattutto a colazione. La giornata inizia meglio con un dolce profumato e buonissimo ma leggero. Altri li prevedono per la merenda o a fine pasto, per chiudere in dolcezza. Ecco il plum-cake allo yogurt, il dolce perfetto per rinunciare a tante calorie senza privarsi del gusto.

Una fetta dietetica

Per un dolce ipocalorico ci sono alcune accortezze da seguire. Gli ingredienti devono essere light oltre che salutari. Per il nostro dolce useremo lo yogurt a 0% di grassi, preferibilmente greco perché più cremoso. Inoltre sostituiremo lo zucchero con la stevia, un dolcificante a zero calorie facilmente reperibile in commercio. Ridurremo il contenuto di grassi e preferiremo la farina integrale. Infine useremo una marmellata light. Se ne trovano diverse in commercio e di buona qualità. Mediamente un cucchiaio da tavola di marmellata dietetica apporta circa 18 calorie, ma ce ne sono dei tipi che ne hanno solo 10. Per controllare l’apporto calorico basta consultare l’etichetta.

Ingredienti

130 g di farina integrale;

125 g di yogurt bianco con 0% di grassi;

30 g di stevia;

1 uovo intero + 1 albume;

25 g di cacao amaro;

1 cucchiaio di marmellata light di albicocche;

30 g di olio extravergine di oliva;

½ bustina di lievito per dolci;

½ cucchiaino di bicarbonato.

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Porzioni: 10

Calorie: 98 a fetta

Preparazione del plum-cake allo yogurt, il dolce buonissimo con poche calorie

Per la preparazione del nostro dolce, versiamo in una ciotola le uova e la stevia e, aiutandoci con uno sbattitore elettrico, mescoliamo bene gli ingredienti. Aggiungiamo poi l’olio e continuiamo a montare fino ad ottenere un composto spumoso. Versiamo anche lo yogurt e incorporiamolo agli altri ingredienti.

Ora uniamo gradualmente il cacao e la farina facendo attenzione alla formazione e di grumi, infine il lievito e il bicarbonato. Il nostro composto è pronto per la cottura. Rivestiamo di carta da forno uno stampo da plum-cake e preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Versiamo il preparato nello stampo e, solo prima di infornare, distribuiamo la marmellata a fiocchetti sulla superficie del dolce. Durante la cottura, la marmellata che è più pesante scivolerà all’interno dell’impasto e la ritroveremo al centro delle fette. Quando il forno è a temperatura, inforniamo per circa 30 minuti. Dopo questo tempo facciamo la prova stecchino ed eventualmente lasciamo il dolce in forno per 5 minuti ancora. Lasciamo raffreddare prima di estrarre dallo stampo e affettare. Ogni fetta ha circa 98 calorie.