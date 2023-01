Wilma Goich e la proposta audace a Daniele Dal Moro, il latin lover di Grande Fratello Vip

Il modello e imprenditore Daniele fa girare la testa all’interno della Casa. Persino Wilma Goich, che ha 77 anni, per sua stessa ammissione potrebbe aver perso la testa. Per lui la, super proposta per il post GFVip e non si tratta di un matrimonio.

Dalla puntata di ieri sera 16 gennaio, esce dalla Casa del GFVip la meno votata, Dana Saber. Ma ad animare la serata è soprattutto tutto quanto ruota a Daniele Dal Moro, il latin lover che fa impazzire le donne della dimora di Cinecittà.

Per non parlare poi dell’ingresso a sorpresa di Patrizia Rossetti, di bianco vestita, per un faccia a faccia con Wilma Goich.

Fatti e antefatti della vita di Wilma Goich all’interno della Casa

La cantante italiana che alle cronache, negli anni Settanta, è nota con i successi “Gli occhi miei” e “Baci baci baci”, è tutt’altro che la nonnina di casa. Per l’età, di diritto, potevamo propinarle il ruolo di donna saggia e con forte dominio di sé. Invece Wilma, dopo un inizio abbastanza cauto, in cui con un relativo silenzio, ascolta, scruta e cerca di capire il gioco tra le parti, fa venir fuori molto di sé. E il pubblico finisce addirittura per imbattersi in Wilma Goich e la proposta audace a Daniele, il super macho dell’elegante abitazione.

I due grandi dolori per Edoardo Vianello e la figlia Susanna

L’artista, adulta, da diversi anni pare sia single. Il suo ultimo vero amore pare sia legato al papà della sua unica figlia Susanna. Si tratta di Edoardo Vianello col quale negli anni Settanta fonda il duo I Vianella. Una coppia che piace per la vita privata e quella professionale. Ma la bella storia non dura per sempre e i due andranno incontro al divorzio. Rimane la figlia Susanna ma anche qui purtroppo accade qualcosa di dolorosissimo. L’unica figlia infatti muore a soli cinquant’anni a poche settimane dalla diagnosi di un tumore che non le dà nemmeno il tempo di tentare di rallentare il progredire della funesta malattia. Un grande vuoto, un dolore indicibile che Wilma porta nel cuore ed è malnascosto nelle rughe del volto.

Wilma Goich e la proposta audace a Daniele ex tronista di uomini e Donne

L’artista è una donna che nella vita privata, pare sia sola da diversi anni sia per la dipartita di Susanna, sia per l’addio ad Edoardo Vianello. Sarà per questo o anche per la reclusione (scelta e voluta) nella Casa che Wilma nelle scorse puntate cede in un bacio al giovane Daniele. Per età, potrebbe essere suo figlio ma per lei non è un problema e, per sua stessa ammissione, dice di «sentirsi rinata». Dal canto di Dal Moro pare si tratti solo di un’amicizia speciale. Una tra le altre. Sempre che nella testa di Wilma non montino troppe illusioni .

Nella puntata di ieri sera, durante uno dei collegamenti dallo studio di Canale 5 con Alfonso Signorini, Wilma un po’ sottotraccia ribadisce pubblicamente la richiesta a Daniele. Fuori da qui «io e te faremo un album insieme». E chissà che non sia così per davvero. In fondo partecipare ad un reality è soprattutto un modo per rimettersi in campo professionalmente. Così se non son rose, che siano almeno canzoni!