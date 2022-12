Torta soffice della nonna all’arancia, il dolce delle feste facile e profumato che conquisterà tutti

Con il succo di arance possiamo preparare una prelibatezza agrumata che piace a grandi e piccini, una bontà che si scioglie in bocca. Un dolce per i giorni di festa, perfetto a fine pasto in abbinamento a una crema al mascarpone. Ecco la ricetta di una torta golosa e i trucchi per farla morbidissima.

Come fare una torta morbidissima e super soffice? Sappiamo bene che quando decidiamo di prepararne una, la vogliamo proprio così. Un dolce alto e perfettamente lievitato, soffice come una nuvola e che si scioglie in bocca. Insomma, una bontà che chiede solo di essere divorata. Bene, ci sono dei trucchetti che forse vale la pena conoscere. Andiamo a scoprirli.

Come fare un dolce morbidissimo

I segreti per fare una torta soffice non sono molti e alcuni sicuramente li conosciamo già. Cominciamo dalla temperatura degli ingredienti. Tenere tutto quello che ci serve fuori dal frigorifero per un po’ è il primo passo da fare. Ci permette di avere una perfetta lievitazione. Il secondo passo è la lavorazione degli ingredienti. Di solito nella ricetta si chiede di sbattere le uova con lo zucchero. Questo è un passaggio importante per dare volume all’impasto. Facciamolo con uno sbattitore elettrico o con una planetaria e controlliamo che il composto diventi gonfio e spumoso. Si devono formare delle bollicine in superficie.

Se poi la ricetta richiede gli albumi a neve, montiamoli ben sodi e incorporiamoli delicatamente con una spatola, con dei movimenti dal basso verso l’alto per non smontarli. Quando poi incorporiamo la farina e gli altri ingredienti in polvere controlliamo che non ci siano grumi. Sarebbe buona abitudine setacciarli prima di unirli all’impasto.

La lievitazione

Il terzo passaggio riguarda la lievitazione. Perché sia perfetta uniamo il lievito solo alla fine e inforniamo subito dopo, in forno preriscaldato e nel ripiano centrale. Ricordiamoci infine di non aprire lo sportello durante la cottura. Ora possiamo iniziare la preparazione della torta soffice della nonna all’arancia. Ecco gli ingredienti:

250 g di farina;

150 g di zucchero semolato;

3 uova;

80 ml di olio extravergine di oliva;

10 g di lievito in polvere;

150 ml di succo di arancia;

buccia grattugiata di un’arancia biologica;

zucchero a velo q.b.;

una bustina di vanillina.

Torta soffice della nonna all’arancia, la preparazione

Per iniziare grattugiamo la buccia di un’arancia biologica e spremiamo delle arance per ricavarne 150 ml di succo. Poi passiamo alla lavorazione dell’impasto. Separiamo i tuorli dagli albumi e li versiamo in due ciotole separate. Ai tuorli aggiungiamo lo zucchero e li montiamo con una frusta elettrica. Poi aggiungiamo gradualmente la buccia grattugiata, il succo di arancia e l’olio. Infine uniamo la farina, il lievito in polvere e la vanillina. Mescoliamo accuratamente per evitare la formazione di grumi.

Ora, mentre l’impasto riposa, passiamo a montare gli albumi a neve con la frusta elettrica. Controlliamo che il composto sia ben sodo e poi uniamolo delicatamente all’impasto. Versiamo la preparazione in uno stampo foderato di carta da forno. Scegliamolo stretto e alto se vogliamo una torta particolarmente soffice. In questo caso dovrà avere circa 18 cm di diametro. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa 40 minuti. Per controllare la cottura facciamo la prova dello stuzzicadenti. Poi, una volta fredda, sformiamo la torta e cospargiamola di zucchero velato.