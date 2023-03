Pizza in teglia alta e soffice: svelati i 3 segreti che aiutano l’impasto, risultato assicurato!

Hai l’abitudine di preparare la pizza in casa per la gioia della tua famiglia e vuoi conoscere i segreti per averla alta e morbidissima? Ecco i trucchi che aiutano l’impasto per un risultato da acquolina in

bocca.

Sfornare una buonissima pizza fatta in casa, calda e fumante, è un momento atteso da tutta la famiglia. Quando stai per metterti all’opera, ti impegni per avere il risultato migliore, capace di ingolosire e soddisfare il palato di tutti. In particolare, vuoi sfornare una pizza in teglia dai bordi alti e che, al contempo, sia soffice e strepitosa. Forse per ora ti sei avvicinata a questo intento ma non hai ancora ottenuto quello che cerchi. Ti sveliamo i tre segreti dell’impasto

perfetto.

Pizza in teglia alta e soffice con 2 farine

Se vuoi ottenere una pizza morbida e dai bordi alti, devi prepararla mescolando due farine. Questo è il primo segreto che ti permette di ottenere una pizza in teglia alta e soffice. Mescolare 2 farine può aiutarti a ottenere un impasto ottimamente idratato. Dovrai, quindi, versare in una ciotola 250 g di farina 00 insieme a 250 g di farina di Manitoba. Aggiungerai acqua e lievito di birra e lavorerai il tuo impasto 5 minuti con le mani.

Attenzione a tutte le pieghe

Il secondo segreto che dona morbidezza al tuo impasto risiede nel dedicare attenzione alle sue pieghe. Dopo il primo tempo di riposo dovrai dare l’iniziale giro di pieghe, sollevando un lembo di pasta e ponendolo centralmente. Dovrai ruotare la ciotola e ripetete le operazioni per realizzare, così, 4 pieghe. Dopo un quarto d’ora di riposo, ripeterai nuovamente le operazioni per 2 volte. Successivamente, quando l’impasto sarà raddoppiato in volume, farai ancora 2

pieghe.

Rispetta i tempi di riposo

Il terzo segreto per sfornare una teglia con una pizza favolosa, è quello di rispettare accuratamente i tempi di riposo. Affinché tutto sia perfetto, l’impasto deve riposare il tempo giusto e in diversi momenti durante l’arco della lavorazione. Il primo tempo di riposo è di 10 minuti e avviene dopo l’aggiunta di sale e olio. Qui l’impasto deve, inoltre, essere coperto con un velo di pellicola trasparente per alimenti e lasciato a temperatura ambiente.

Trascorso il tempo dovrai dare, come detto in precedenza, il primo giro di pieghe e, alla fine del tutto, coprire nuovamente con pellicola. Lascerai ora riposare la pasta per 15 minuti. Trascorso nuovamente il tempo e fatte di nuovo le pieghe, lascerai riposare 2 ore a temperatura ambiente, sempre coprendo. Trascorse le 2 ore e dopo le ultime lavorazioni, metterai l’impasto su una placca da forno per 30 minuti a riposo. Poi lo stenderai e lo farai riposare ancora 15 minuti. Dopo averlo condito con pomodoro e mozzarella, lascerai lievitare a temperatura ambiente per 1 ora e mezza. Dopodiché, potrai finalmente infornare la tua pizza in teglia.