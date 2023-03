Chi cerca lavoro anche senza esperienza deve segnarsi queste date: opportunità uniche per trovare impiego

Molte Regioni organizzano degli appuntamenti di incontro fra candidati in cerca di lavoro e aziende. Stiamo parlando delle numerose fiere del lavoro, importanti occasioni di orientamento e di contatto con le imprese che cercano personale.

In molti casi anche chi cerca lavoro senza esperienza potrà trovare ottime opportunità ad esempio nel settore del turismo o dell’industria. Scopriamo insieme le prossime date delle fiere che si terranno in tutta la Penisola.

Chi cerca lavoro anche senza esperienza dovrà appuntarsi le date 23 e 24 marzo

A Zola Predosa, comune del bolognese a vocazione agricola ed industriale, il 23 e 24 marzo si svolgerà la Fiera del Lavoro. L’evento si terrà a Villa Edvige Garagnani con un fitto programma di incontri. Venerdì 24 marzo dalle 9.00 alle 15.00 si potranno incontrare aziende e agenzie per il lavoro. Durante questa giornata ci sarà occasione di presentare la propria candidatura spontanea e partecipare a colloqui per i profili ricercati. Sono oltre 30 le posizioni vacanti a cui candidarsi. Fra queste si selezionano

• banconieri di pasticceria;

• camerieri;

• aiuto cuoco;

• magazzinieri;

• operatori di macchine CNC;

• operatrici di fast food;

• operai metalmeccanici;

• impiegati back office;

• addetti al confezionamento alimentari;

• addetti al servizio mensa;

• addetti allo stampaggio;

• addetti al montaggio;

• addetti alle pulizie;

• cablatore elettronico;

• commessi area pet food.

Durante la fiera ci sarà possibilità di usufruire di strumenti utili ai candidati. Lo Sportello CIOP-Centro Informazione e Orientamento Professionale aiuterà i candidati nella stesura del curriculum. ER.GO., l’Agenzia regionale per il diritto allo studio terrà un workshop su come usare i social per trovare lavoro. L’accesso alla fiera è libero e gratuito ma nel limite dei posti disponibili. Verrà data priorità a chi è in possesso della prenotazione. Il form della prenotazione ed il programma della Fiera sono disponibili sul sito del comune di Zola Predosa.

Gli eventi Jobmeeting

Il network Jobmeeting propone un calendario di incontri fra aziende che assumono e candidati, in diverse città italiane. Sono previsti eventi in modalità online ed eventi phygital ossia in modalità ibrida online e in presenza. Per gli studenti ed i laureati piemontesi la data da annotare è il 30 marzo. Altri eventi Job Meeting sono in programma:

• Napoli il 4 aprile;

• Roma il 30 maggio;

• Bari il 12 ottobre;

• Milano il 26 ottobre;

• Pisa il 29 novembre.

Lavoro come agente o venditore

Per chi cerca lavoro come agente un appuntamento imperdibile è il Forum Agenti di Milano e gli eventi gemelli di livello multinazionale. Il 9 e 10 novembre si terrà il Forum Agenti Expo a Milano. Le prossime date di job matching di

livello locale sono:

• 21 marzo si terrà il Forum Agenti a Bologna;

• 22 marzo a Bergamo;

• 18 aprile a Genova;

• 19 aprile a Torino.

È possibile prenotare online i colloqui personali con le aziende presenti sul sito di Forum Agenti.

Chi cerca lavoro anche senza esperienza potrà incontrare molte aziende che assumono proprio nelle fiere elencate.